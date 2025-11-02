眷村變身北市信義區 嘉義東區打造都心新風貌 即日至11日公展

嘉義市昔日最大空軍眷村建國二村與復興新村，經歷長達20年的都市計畫調整與土地開發，以全新面貌迎向轉型。日前市府舉辦計畫案說明會，未來結合商業、觀光與生活機能，有如台北信義區模式形成嘉義市的新都心。

嘉義市政府10月31日舉辦「變更嘉義市都市計畫（建國二村、復興新村地區）細部計畫（土地使用暨都市設計管制要點）」案公開展覽說明會，邀請國防部、財政部國有財產署及私有地主共同參與，說明「三軸三心」構想及「東門町人本綠都心」定位，為嘉義市東區再造注入新動能。

建國二村與復興新村曾是嘉義市規模最大的空軍眷村，見證台灣空軍發展與嘉義軍事城市的歷史記憶。自2005年原眷戶搬遷至經國新城後，廣達10公頃的土地一度閒置。市府為改善環境並促進土地再利用，逐步推動都市計畫變更與開發，並於2020年以公辦市地重劃方式啟動更新，將住宅區變更為商業區，同時取得公共設施用地，為區域轉型奠下基礎。

都市發展處處長許懷群表示，市地重劃工程今年8月底完工，建國二村、復興新村地區作為「東區大進步」的重要核心計畫之一，本次都市計畫變更延續「土地活化」的宗旨及本市「涼適、活力、新木都」都市發展目標，針對「土地使用分區管制要點」與「都市設計管制要點」進行檢討與修訂，在兼顧都市景觀、環境永續與公共利益的前提下，打造更符合嘉義市整體發展願景的空間環境。

許懷群說明，為呼應主要計畫對於本計畫區之新興商業區定位，且考量原有管制內容已不符現今發展需求，爰針對整體開放空間、步行系統、通風環境、建築量體設計、淨零碳排等規定進行修訂，並增加相關容積獎勵措施，包含鼓勵完整街廓單元開發、取得綠建築標章及1級以上建築能效標示、實現「嘉屋」宜居家園等，透過土地使用分區管制及都市設計引導開發，期待未來國防部、國產署透過公開標售，引入商場、辦公、飯店進駐，並結合阿里山、林業、KANO園區等嘉義觀光特色，成為城市轉型與創新的重要節點。