眷村變身北市信義區 嘉義東區打造都心新風貌 即日至11日公展

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府舉辦「變更嘉義市都市計畫（建國二村、復興新村地區）細部計畫（土地使用暨都市設計管制要點）」案公開展覽說明會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市昔日最大空軍眷村建國二村與復興新村，經歷長達20年的都市計畫調整與土地開發，以全新面貌迎向轉型。日前市府舉辦計畫案說明會，未來結合商業、觀光與生活機能，有如台北信義區模式形成嘉義市的新都心。

嘉義市政府10月31日舉辦「變更嘉義市都市計畫（建國二村、復興新村地區）細部計畫（土地使用暨都市設計管制要點）」案公開展覽說明會，邀請國防部、財政部國有財產署及私有地主共同參與，說明「三軸三心」構想及「東門町人本綠都心」定位，為嘉義市東區再造注入新動能。

建國二村與復興新村曾是嘉義市規模最大的空軍眷村，見證台灣空軍發展與嘉義軍事城市的歷史記憶。自2005年原眷戶搬遷至經國新城後，廣達10公頃的土地一度閒置。市府為改善環境並促進土地再利用，逐步推動都市計畫變更與開發，並於2020年以公辦市地重劃方式啟動更新，將住宅區變更為商業區，同時取得公共設施用地，為區域轉型奠下基礎。

都市發展處處長許懷群表示，市地重劃工程今年8月底完工，建國二村、復興新村地區作為「東區大進步」的重要核心計畫之一，本次都市計畫變更延續「土地活化」的宗旨及本市「涼適、活力、新木都」都市發展目標，針對「土地使用分區管制要點」與「都市設計管制要點」進行檢討與修訂，在兼顧都市景觀、環境永續與公共利益的前提下，打造更符合嘉義市整體發展願景的空間環境。

許懷群說明，為呼應主要計畫對於本計畫區之新興商業區定位，且考量原有管制內容已不符現今發展需求，爰針對整體開放空間、步行系統、通風環境、建築量體設計、淨零碳排等規定進行修訂，並增加相關容積獎勵措施，包含鼓勵完整街廓單元開發、取得綠建築標章及1級以上建築能效標示、實現「嘉屋」宜居家園等，透過土地使用分區管制及都市設計引導開發，期待未來國防部、國產署透過公開標售，引入商場、辦公、飯店進駐，並結合阿里山、林業、KANO園區等嘉義觀光特色，成為城市轉型與創新的重要節點。

本案公開展覽期間為今年10月13日至11月11日止，民眾可至嘉義市政府都市發展處都市計畫科及東區區公所公告欄參閱書圖。若對計畫有意見，得於展覽期間內以書面載明姓名、地址、建議事項及理由，送交都市發展處都市計畫科，供後續計畫修訂參考。

嘉義市政府公開展覽說明會中，以基地配置構想3D模擬圖，顯示綠都心願景。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府公開展覽說明會中，以基地配置構想3D模擬圖，顯示綠都心願景。圖／嘉義市政府提供
計畫範圍街廓編號示意圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府10月31日舉辦「變更嘉義市都市計畫（建國二村、復興新村地區）細部計畫（土地使用暨都市設計管制要點）」案公開展覽說明會。圖／嘉義市政府提供
