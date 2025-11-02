快訊

MLB／大谷翔平續投挨轟 羅伯茲調度被批「完全無法理解」

光吃益生菌沒用，好菌要靠益生元才能留下！哪些食物富含益生元？

台灣「健美文蛤」名單出爐 台塑輔導養殖戶在雲林辦文蛤選美

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，有百餘養殖戶參加文蛤健美大賽，今年文蛤品質極佳，價格合理正是吃蛤大好時機。記者蔡維斌／攝影
台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，有百餘養殖戶參加文蛤健美大賽，今年文蛤品質極佳，價格合理正是吃蛤大好時機。記者蔡維斌／攝影

極端氣候衝擊，國內文蛤養殖日益嚴峻，台塑企業引進產學技術合作輔導文蛤養殖已見成效，今天在雲林區漁會舉辦第11屆文蛤節選美大賽，百餘養殖戶參賽，從文蛤外觀、水肉比率和肉質評比，今年「健美文蛤」出爐，評審團說，今年文蛤整體品質優於往年，鼓勵消費者多多享用。

經評審團評比後成績揭曉，特等獎：林秀幸。頭等獎：曾仁坤、李益泉、裴秋碧、林佩君、吳定輝、紀宏璟、郭東棠、林金義、許桃美、郭紫榆。

雲林區漁會總幹事林傳育說，近年文蛤育成率不穩定，導致成本上升與產量下滑，感謝台塑委託國立高雄科技大學技術團隊輔導，導入科學化養殖技術，如健康種苗管理、水質與底質監測及寄生蟲和細菌防治，並建立緊急事件應變與異常天候預警機制，使文蛤養殖在環境挑戰下仍年年進步，育成期縮短，讓也讓文蛤養殖有了新的發展方向。

今天在箔子寮漁港直銷中心舉辦「文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」，雲林縣長張麗善、台塑企業總管理處總經理林善志及麥寮管理部協理蔡建樑、立委丁學忠與雲林區漁會理事長蔡文川等人主持開幕，為品質極佳的雲林文蛤代言，並有農特產展售及品嘗會，熱鬧滾滾。

蔡建樑指出，雲林文蛤養殖逾3千多公頃，年產3萬餘噸，是國內文蛤主產地，近年氣候遽變挑戰，台塑委請高雄科大團隊，提供科學化養殖技術已見成效，期待透過文蛤節帶動活絡市場。

今年「文蛤選美」大賽，120養殖戶參加，評審團試吃清蒸文蛤，並對文蛤外觀形狀、肥滿度、水肉率與口感進行評分，今年不論中蛤或大蛤整體品質都比往年好，讓消費者能吃到優質文蛤。

台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，有百餘養殖戶參加文蛤健美大賽，今年文蛤品質極佳，價格合理正是吃蛤大好時機。記者蔡維斌／攝影
台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，有百餘養殖戶參加文蛤健美大賽，今年文蛤品質極佳，價格合理正是吃蛤大好時機。記者蔡維斌／攝影
台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，今天舉辦文蛤節促銷雲林最好的文蛤。記者蔡維斌／攝影
台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，今天舉辦文蛤節促銷雲林最好的文蛤。記者蔡維斌／攝影
台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，有百餘養殖戶參加文蛤健美大賽，由林秀幸榮獲特等獎。記者蔡維斌／攝影
台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，有百餘養殖戶參加文蛤健美大賽，由林秀幸榮獲特等獎。記者蔡維斌／攝影
台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，舉辦文蛤節發表養殖成果，吸引許多民眾參加，台塑企業總管理處總經理林善志（左二）也共襄盛舉，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／翻攝
台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，舉辦文蛤節發表養殖成果，吸引許多民眾參加，台塑企業總管理處總經理林善志（左二）也共襄盛舉，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／翻攝
台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，舉辦文蛤節發表養殖成果，吸引許多民眾參加，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
台塑與高雄科大合作輔導雲林文蛤養殖有成，舉辦文蛤節發表養殖成果，吸引許多民眾參加，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

文蛤 雲林 選美

延伸閱讀

集結逾百家業者 台灣咖啡節雲林開幕吸引咖啡迷朝聖

雲林特色文蛤節四湖登場 台塑農漁輔導成果成亮點

原民人口達標！雲林將增原民議員席次 今辦射箭比賽傳承原民技藝

全國環保志工齊聚雲林 彭啓明盛讚張麗善環保永續典範

相關新聞

集結逾百家業者 台灣咖啡節雲林開幕吸引咖啡迷朝聖

雲林縣推動台灣咖啡節邁入第23年，今以「咖了For Life」為主題，集結13個縣市、逾百家咖啡業者，活動今在咖啡原鄉古...

台灣「健美文蛤」名單出爐 台塑輔導養殖戶在雲林辦文蛤選美

極端氣候衝擊，國內文蛤養殖日益嚴峻，台塑企業引進產學技術合作輔導文蛤養殖已見成效，今天在雲林區漁會舉辦第11屆文蛤節選美...

她守加護病房17年！台南奇美醫護溫情故事 吳園展出

奇美醫療體系（永康、柳營、佳里奇美醫院）秉持創辦人許文龍「文化與醫療並重」的初衷，昨天起連1個月推出「奇美月」系列活動，...

蒲添生運動雕塑進駐嘉義 10座巨型銅像樹立北香湖公園

嘉義市北香湖公園原為滯洪池，荒煙蔓草流傳有女鬼出沒，市府美化景觀改建為公園，斥資12.9億元推動親子遊憩、樂齡健康及文化...

穿制服也能輕鬆用餐 台南第5警分局攜手25家餐飲店「制服優惠」

台南市警五分局攜手在地25家餐飲業者共同舉辦「警察杯杯 我挺你」活動，只要員警著制服或出示服務證至特定店家，即可享有專屬...

原民人口達標！雲林將增原民議員席次 今辦射箭比賽傳承原民技藝

雲林縣今年因平地、山地原住民各逾1500人，不僅下屆縣議員選舉將新增平地、山地原住民議員各1席，為推廣原住民族傳統技藝文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。