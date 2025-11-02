台灣「健美文蛤」名單出爐 台塑輔導養殖戶在雲林辦文蛤選美

極端氣候衝擊，國內文蛤養殖日益嚴峻，台塑企業引進產學技術合作輔導文蛤養殖已見成效，今天在雲林區漁會舉辦第11屆文蛤節選美大賽，百餘養殖戶參賽，從文蛤外觀、水肉比率和肉質評比，今年「健美文蛤」出爐，評審團說，今年文蛤整體品質優於往年，鼓勵消費者多多享用。

經評審團評比後成績揭曉，特等獎：林秀幸。頭等獎：曾仁坤、李益泉、裴秋碧、林佩君、吳定輝、紀宏璟、郭東棠、林金義、許桃美、郭紫榆。

雲林區漁會總幹事林傳育說，近年文蛤育成率不穩定，導致成本上升與產量下滑，感謝台塑委託國立高雄科技大學技術團隊輔導，導入科學化養殖技術，如健康種苗管理、水質與底質監測及寄生蟲和細菌防治，並建立緊急事件應變與異常天候預警機制，使文蛤養殖在環境挑戰下仍年年進步，育成期縮短，讓也讓文蛤養殖有了新的發展方向。

今天在箔子寮漁港直銷中心舉辦「文蛤節暨台塑農漁輔導成果展」，雲林縣長張麗善、台塑企業總管理處總經理林善志及麥寮管理部協理蔡建樑、立委丁學忠與雲林區漁會理事長蔡文川等人主持開幕，為品質極佳的雲林文蛤代言，並有農特產展售及品嘗會，熱鬧滾滾。

蔡建樑指出，雲林文蛤養殖逾3千多公頃，年產3萬餘噸，是國內文蛤主產地，近年氣候遽變挑戰，台塑委請高雄科大團隊，提供科學化養殖技術已見成效，期待透過文蛤節帶動活絡市場。

今年「文蛤選美」大賽，120養殖戶參加，評審團試吃清蒸文蛤，並對文蛤外觀形狀、肥滿度、水肉率與口感進行評分，今年不論中蛤或大蛤整體品質都比往年好，讓消費者能吃到優質文蛤。