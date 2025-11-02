快訊

她守加護病房17年！台南奇美醫護溫情故事 吳園展出

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
奇美醫院4B加護病房小組長陳若曦照顧因腦癌開刀的病人，由公共事務室楊惠君拍攝成作品，昨起在吳園藝文中心展出。記者吳淑玲／攝影
奇美醫院4B加護病房小組長陳若曦照顧因腦癌開刀的病人，由公共事務室楊惠君拍攝成作品，昨起在吳園藝文中心展出。記者吳淑玲／攝影

奇美醫療體系（永康、柳營、佳里奇美醫院）秉持創辦人許文龍「文化與醫療並重」的初衷，昨天起連1個月推出「奇美月」系列活動，在吳園藝文中心、奇美博物館與院區結合醫療專業、醫學教育、人文藝術與社區生活，落實「無牆醫院」理念，打造群體健康價值。

昨天由吳園的醫學人文特展登場，傳遞病房溫馨故事，加護病房（ICU）護理師陳若曦分享17年來的工作感受。她表示，加護病房主要收治神經內外科病患，病人雖脆弱，但也非常勇敢。對外界來說，加護病房可能是冰冷且充滿警報聲的地方，但在她眼中，每位病人和家屬背後都有感人的故事。

病人家屬江小姐說，「如果不是醫護人員，我就沒有媽媽了。」69歲的媽媽今年3月無預警昏倒，送醫發現長了6公分腦瘤，開刀治療後住進加護病房，在醫護人員悉心治療下於6月16日出院，由4B加護病房小組長陳若曦照顧，這個畫面被公共事務室楊惠君記錄下來。

陳若曦說，看著病人與疾病抗爭，甚至面對生死，醫護人員透過24小時的陪伴，成為病人的守護者與傾聽者。「在他們最脆弱的時刻，讓我們去照顧。正是這份信任，賦予我們工作的神聖價值，也讓我一直無法離開這份工作」。

台南市副市長葉澤山表示，奇美醫院將專業醫療技術延伸至社區，用溫暖的方式關懷市民；許文龍強調醫療與文化並重，追求的不只是醫療技術精湛，更重視人性與藝術的延伸。

她守加護病房17年！台南奇美醫護溫情故事 吳園展出

