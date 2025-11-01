集結逾百家業者 台灣咖啡節雲林開幕吸引咖啡迷朝聖

雲林縣推動台灣咖啡節邁入第23年，今以「咖了For Life」為主題，集結13個縣市、逾百家咖啡業者，活動今在咖啡原鄉古坑鄉綠色隧道登場，為期2周末共5天都有不同主題活動，藉此吸引不同族群體驗咖啡魅力。

台灣咖啡節今開幕，雲林縣長張麗善、連江縣副縣長陳冠人、立委張嘉郡、古坑鄉長林慧如等人出席開幕活動，縣府農業處長魏勝德表示，台灣咖啡節今年以「咖了For Life」為主軸，象徵咖啡可以融入日常、串聯人與自然的美好。

今年活動集結全台13個縣市、107家咖啡業者展售咖啡商品，11月1、2、7、8、9日5天分為音樂、休閒、文青、親子、萌寵等主題日，盼藉此吸引不同客群認識雲林咖啡的美好。

張麗善表示，逾百家咖啡業者藉咖啡節齊聚，讓民眾可以盡情多元烘焙手法與風味獨具的精品咖啡，「整個古坑綠色隧道大草原都是品味咖啡的角落。」

今年台灣咖啡節首度與連江縣跨縣合作，連江縣馬祖酒廠與古坑農會攜手推出限量「日光微醺」禮盒，張麗善與連江縣副縣長陳冠人共同推薦，邀請民眾體驗咖啡的不同風味。