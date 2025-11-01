蒲添生運動雕塑進駐嘉義 10座巨型銅像樹立北香湖公園

嘉義市北香湖公園原為滯洪池，荒煙蔓草流傳有女鬼出沒，市府美化景觀改建為公園，斥資12.9億元推動親子遊憩、樂齡健康及文化藝術等建設，嘉義市立美術館與財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會合作打造10座人型銅像，市長黃敏惠今揭幕，盼將藝術美學融入市民生活。

黃敏惠表示，北香湖公園歷史悠久，「北香秋荷」是清代諸羅八景之一，市府斥資12.9億元推動北香湖公園重大建設，讓這片諸羅八景重煥生機，雖然她被稱作「公園惠」，但如今成果令人感動，基金會與美術館合作設置10座蒲添生運動系列雕塑，為城市文化地景注入全新風貌。

基金會董事長蒲浩明說，父親蒲添生60多年創作生涯，經歷傳統、近代、現代演變，運動系列是晚期突破自我重要創作，靈感來自1988年漢城奧運會羅馬尼亞「體操精靈」西莉瓦絲，以作品重現腦海記憶，將雕塑的力量轉換為姿態，展現律動、平衡、姿態的極限與動態張力。

美術館代理館長林金龍說，今年11、12月將與嘉義市學校合作，委託財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會規畫辦理「蒲添生運動系列雕塑園區」導覽學習活動，引導學生親近藝術，近距離欣賞藝術家作品，理解藝術如何映照文化記憶與時代變遷，讓嘉義的人文特色更加豐富多元。