快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

蒲添生運動雕塑進駐嘉義 10座巨型銅像樹立北香湖公園

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市北香湖公園設置蒲添生運動系列雕塑園區，樹立10座巨型人型銅像，市長黃敏惠今天參加揭幕儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義市北香湖公園設置蒲添生運動系列雕塑園區，樹立10座巨型人型銅像，市長黃敏惠今天參加揭幕儀式。記者黃于凡／攝影

嘉義市北香湖公園原為滯洪池，荒煙蔓草流傳有女鬼出沒，市府美化景觀改建為公園，斥資12.9億元推動親子遊憩、樂齡健康及文化藝術等建設，嘉義市立美術館與財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會合作打造10座人型銅像，市長黃敏惠今揭幕，盼將藝術美學融入市民生活。

黃敏惠表示，北香湖公園歷史悠久，「北香秋荷」是清代諸羅八景之一，市府斥資12.9億元推動北香湖公園重大建設，讓這片諸羅八景重煥生機，雖然她被稱作「公園惠」，但如今成果令人感動，基金會與美術館合作設置10座蒲添生運動系列雕塑，為城市文化地景注入全新風貌。

基金會董事長蒲浩明說，父親蒲添生60多年創作生涯，經歷傳統、近代、現代演變，運動系列是晚期突破自我重要創作，靈感來自1988年漢城奧運會羅馬尼亞「體操精靈」西莉瓦絲，以作品重現腦海記憶，將雕塑的力量轉換為姿態，展現律動、平衡、姿態的極限與動態張力。

美術館代理館長林金龍說，今年11、12月將與嘉義市學校合作，委託財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會規畫辦理「蒲添生運動系列雕塑園區」導覽學習活動，引導學生親近藝術，近距離欣賞藝術家作品，理解藝術如何映照文化記憶與時代變遷，讓嘉義的人文特色更加豐富多元。

嘉義市北香湖公園設置蒲添生運動系列雕塑園區，樹立10座巨型人型銅像。記者黃于凡／攝影
嘉義市北香湖公園設置蒲添生運動系列雕塑園區，樹立10座巨型人型銅像。記者黃于凡／攝影
嘉義市北香湖公園設置蒲添生運動系列雕塑園區，樹立10座巨型人型銅像，市長黃敏惠今天參加揭幕儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義市北香湖公園設置蒲添生運動系列雕塑園區，樹立10座巨型人型銅像，市長黃敏惠今天參加揭幕儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義市北香湖公園設置蒲添生運動系列雕塑園區，樹立10座巨型人型銅像。記者黃于凡／攝影
嘉義市北香湖公園設置蒲添生運動系列雕塑園區，樹立10座巨型人型銅像。記者黃于凡／攝影

嘉義

延伸閱讀

影／李遠視察風災後嘉市古蹟修復 承諾力挺嘉義！黃敏惠獻蛋糕慶生

黃敏惠獲天下雜誌評選雙大獎 肯定永續治理與高齡友善成果

北香湖公園「運動」雕塑未揭幕先轟動 背後大師靈感來自她

舊嘉義菸葉廠特展見證城市轉型 黃敏惠陪嘉菸退休員工「回娘家」

相關新聞

集結逾百家業者 台灣咖啡節雲林開幕吸引咖啡迷朝聖

雲林縣推動台灣咖啡節邁入第23年，今以「咖了For Life」為主題，集結13個縣市、逾百家咖啡業者，活動今在咖啡原鄉古...

蒲添生運動雕塑進駐嘉義 10座巨型銅像樹立北香湖公園

嘉義市北香湖公園原為滯洪池，荒煙蔓草流傳有女鬼出沒，市府美化景觀改建為公園，斥資12.9億元推動親子遊憩、樂齡健康及文化...

穿制服也能輕鬆用餐 台南第5警分局攜手25家餐飲店「制服優惠」

台南市警五分局攜手在地25家餐飲業者共同舉辦「警察杯杯 我挺你」活動，只要員警著制服或出示服務證至特定店家，即可享有專屬...

原民人口達標！雲林將增原民議員席次 今辦射箭比賽傳承原民技藝

雲林縣今年因平地、山地原住民各逾1500人，不僅下屆縣議員選舉將新增平地、山地原住民議員各1席，為推廣原住民族傳統技藝文...

全國環保志工齊聚雲林 彭啓明盛讚張麗善環保永續典範

環境部今在雲林縣立體育館舉辦全國環保志（義）工群英會，全台逾2千名環保志工參與，環境部長彭啓明表示，環保運動需要很多人努...

嘉義溪口首屆崙尾文化節登場 展現百年村莊與蘆筍魅力

嘉義縣溪口鄉今天舉辦首屆崙尾文化節，崙禾社會企業及崙禾美地創生協會將在地農產蘆筍作為主題，結合文化辦桌、社區走讀、崙尾開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。