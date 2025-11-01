穿制服也能輕鬆用餐 台南第5警分局攜手25家餐飲店「制服優惠」

台南市警五分局攜手在地25家餐飲業者共同舉辦「警察杯杯 我挺你」活動，只要員警著制服或出示服務證至特定店家，即可享有專屬優惠。活動自今天起至12月31日止為期兩個月，希望讓警察同仁在執勤之餘，也能輕鬆著制服享用美食，減少外界誤解與爭議，並促進警民間良性互動。

五分局指出，警政署多年前已函文員警在不影響勤務的原則下，能夠在勤務時段外出用餐，但是仍然有少數民眾誤解員警偷勤進而檢舉，所以多數同仁為避免引起不必要的麻煩，仍然選擇叫外送、躲在角落或車上吃飯，甚至乾脆省略了一餐，長久下來也影響了身體健康。

「制服不只是責任，也是值得被看見的榮耀」分局表示，為避免誤解並展現正向形象，主動邀請在地店家合作推出「制服優惠」方案，只要警察同仁著制服至合作店家購買飲品或餐點，即可享有折價5或10元、8折等專屬優惠，以行動支持警察。

同時，合作店家均會獲得由「警政文庫」創意延伸設計的「防彈背心杯套」，掛在店內作為象徵警民友好的吉祥物。

除了餐飲店，轄內長期支持公益活動的五星級禧榕軒大飯店也熱情響應本次活動，台南警察於榕廷百匯餐廳、百鴛餐廳用餐免收一成服務費。

董事長張培盛表示，很榮幸能參與這樣有意義的活動；「警察為城市安全默默付出，我們願盡一份心力，讓他們在忙碌的工作間隙，也能輕鬆用餐、被尊重與被理解。」他說。

五分局強調，警察的制服象徵責任與榮譽，但他們同樣是社區的一份子，為期兩個月的活動不僅是一項優惠推廣，更是一場社區文化的交流。期盼透過店家與警察的互動，讓市民看見警察的日常，也讓警察感受到社會的溫暖與支持。

據統計，目前已有25家餐飲業者等加入活動，且陸續加入中。至於詳細優惠內容及店家可以上五分局的官方臉書粉絲查詢。