原民人口達標！雲林將增原民議員席次 今辦射箭比賽傳承原民技藝

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣原住民傳統技藝推廣協會成立，今在麥寮舉辦傳統射箭競賽，盼讓更多雲林鄉親認識原住民傳統文化。圖／縣議員蔡永富服務處提供
雲林縣原住民傳統技藝推廣協會成立，今在麥寮舉辦傳統射箭競賽，盼讓更多雲林鄉親認識原住民傳統文化。圖／縣議員蔡永富服務處提供

雲林縣今年因平地、山地原住民各逾1500人，不僅下屆縣議員選舉將新增平地、山地原住民議員各1席，為推廣原住民族傳統技藝文化，近日雲林縣原住民傳統技藝推廣協會成立，今在麥寮舉辦傳統射箭競賽，盼讓更多雲林鄉親認識原住民傳統文化。

截至今年四月底止，戶籍在雲林縣的原住民有3354人，其中平地原住民人1657、山地原住民1697人，根據最新地方制度法，平地、山地原住民已逾1500人，雲林縣下屆縣議員將增加平地、山地原住民議員各1席。

隨著雲林縣原住民人口數增加，日前雲林縣原住民傳統技藝推廣協會已成立，並在今日在麥寮拱範宮旁廣場舉辦「2025雲林縣原藝盃原住民傳統射箭競賽」，立法委員劉建國、鄉長許忠富、主席韓青山、代表陳宏吉、東勢鄉長張健福、元長鄉長李明明、民進黨團總召蔡孟真、雲林縣議員蔡永富、雲林縣議員顏嘉葦、雲林縣議員洪如萍等人也到場感受原住民的文化與熱情。

雲林縣原住民傳統技藝推廣協會理事長陳南明表示，協會的宗旨在於推廣原住民族的傳統技藝與文化精神，讓族人及社會大眾能透過參與活動，重新認識原民文化中蘊含的智慧、勇氣與與自然共生的哲學。

陳南明表示，未來協會也將陸續辦理舞蹈、歌謠、工藝等系列活動，讓文化傳承能以更活潑、多元的方式持續發展。

協會榮譽理事長蔡嘉峻指出，射箭是原住民族極具代表性的技藝之一，不僅展現力量與專注，更象徵文化的延續與族群的自信，期盼未來能持續凝聚族人力量，讓更多人看見雲林原住民族豐富而多彩的文化風貌。

雲林縣原住民人數逾3千人，成立雲林縣原住民傳統技藝推廣協會推廣原民文化。圖／縣議員蔡永富服務處提供
雲林縣原住民人數逾3千人，成立雲林縣原住民傳統技藝推廣協會推廣原民文化。圖／縣議員蔡永富服務處提供

