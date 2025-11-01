快訊

全國環保志工齊聚雲林 彭啓明盛讚張麗善環保永續典範

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
環境部今在雲林縣立體育館舉辦全國環保志（義）工群英會，全台逾2千名環保志工參與，部長彭啓明（左）、雲林縣長張麗善（右）針對廚餘去化問題討論。記者陳雅玲／攝影
環境部今在雲林縣立體育館舉辦全國環保志（義）工群英會，全台逾2千名環保志工參與，環境部長彭啓明表示，環保運動需要很多人努力，感謝志工、義工發揮能量，讓台灣更好，他也稱讚雲林縣長張麗善重視環保永續議題，並說張麗善是很好的典範，「每個縣市首長都能這樣，他就不用那麼辛苦了」。

彭啓明、張麗善今在活動現場為環保志工、義工加油打氣，並表揚各縣市推薦的34名模範環境教育志工，感謝他們長年以來對環保志業的奉獻與堅持。

雲林縣的模範環境教育志工張旻潔擔任志工已逾5年，她從事環境安全衛生工作，將所學投入到社區教學，積極參與各項環境教育研習。張麗善表示，環保志工、義工在環境永續議題上扮演很重要的角色，「我們都愛這個地球，希望大家善盡每一個人的責任」。

彭啓明說，從今年7月開始到台南嘉義處理光電板、石棉瓦廢棄物，緊接著發生花蓮堰塞湖事件，現在又爆發非洲豬瘟，全台廚餘面臨去化問題，擔任環境部長真的不容易，雲林縣長張麗善很重視環境保護議題，也積極推動廚餘資源化，是很好的典範，每個縣市首長若都能這樣，他就不用那麼辛苦了。

他表示，環保運動需要很多人努力，希望大家都能發揮能量，只有環保，才能讓台灣更乾淨、更好，希望志工、義工都能成為環境部的分身，在各個角落推動環境永續行動。

雲林縣環保局長張喬維表示，全國環保志（義）工群英會融合益智、趣味、團隊元素，進行包括環保金頭腦、資源灌籃高手、資源分類王及清掃接力賽，全台共有2千多人參加，在競賽過程中以環境知識問答進行互動，達到寓教於樂的目的，並讓志（義）工發揮團隊合作精神及環保知識與技能。

環境部今在雲林縣立體育館舉辦全國環保志（義）工群英會，全台逾2千名環保志工參與，部長彭啓明（中）為志工加油打氣。記者陳雅玲／攝影
環境部今在雲林縣立體育館舉辦全國環保志（義）工群英會，全台逾2千名環保志工參與，部長彭啓明（左）表揚模範環境教育志工。記者陳雅玲／攝影
環境部今在雲林縣立體育館舉辦全國環保志（義）工群英會，全台逾2千名環保志工參與。記者陳雅玲／攝影
環境部今在雲林縣立體育館舉辦全國環保志（義）工群英會，全台逾2千名環保志工參與。記者陳雅玲／攝影
張麗善 雲林 彭啓明 環境部

