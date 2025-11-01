快訊

嘉義溪口首屆崙尾文化節登場 展現百年村莊與蘆筍魅力

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣溪口鄉首屆崙尾文化節今登場，縣長翁章梁（中）肯定社區努力，大力推廣在地農產。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鄉首屆崙尾文化節今登場，縣長翁章梁（中）肯定社區努力，大力推廣在地農產。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣溪口鄉今天舉辦首屆崙尾文化節，崙禾社會企業及崙禾美地創生協會將在地農產蘆筍作為主題，結合文化辦桌、社區走讀、崙尾開講3大主軸，縣長翁章梁到崙尾陳氏宗祠廣場參加活動，體驗飲食、產業故事與傳統技藝，感受土地的溫度與文化底蘊。

崙禾社會企業理事長陳梧桐說，特色文化辦桌由弘光科技大學餐旅學院教授吳松濂、副教授王志榮副帶領學生團隊籌備，以崙尾特產「蘆筍」為食材，結合在地小農作物設計饗宴，讓大家在用餐時重新連結土地情感，也將邊角料食材轉化為料理，實踐環保與永續。

社區走讀由南華大學副校長葉月嬌及藝術學院長陳正哲帶領師生研究社區，講解建築結構與產業文化，也讓參與者採摘蘆筍，將旅程記憶化為料理。崙尾開講邀請國寶級布袋戲布景彩繪師陳明山介紹傳統布袋戲布景彩繪藝術，現場展示小型戲棚，重溫兒時看布袋戲回憶。

陳梧桐也號召社區耆老、鄉親志工復興「崙尾合全堂」簳仔獅武獅陣， 經4年多的努力，讓獅陣走出凋零困境，如今到處受邀表演，今天在現場演出獅陣，也在「崙尾開講」環節分享其文化精髓與意涵，實踐永續創生、社區再造、活化在地農作產銷。

翁章梁說，陳梧桐是溪口人，原本在高雄經商，後來回家鄉創立社會企業，目前主要推廣種植蘆筍，現在蘆筍價格非常好，透過高經濟作物改善農民收入，以這點為基礎，陳梧桐也開始推廣在地文化，當更多人回到家鄉反思與行動，嘉義縣一定會變得更好。

嘉義縣溪口鄉崙禾社會企業理事長陳梧桐號召社區耆老、鄉親志工復興「崙尾合全堂」簳仔獅武獅陣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鄉崙禾社會企業理事長陳梧桐號召社區耆老、鄉親志工復興「崙尾合全堂」簳仔獅武獅陣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鄉首屆崙尾文化節今登場，展現百年村莊風華與在地農產魅力。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣溪口鄉首屆崙尾文化節今登場，展現百年村莊風華與在地農產魅力。圖／嘉義縣政府提供

布袋戲 嘉義 翁章梁

