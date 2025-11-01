永康砲校原址轉型創意園區 保留原生樹木打造40米林蔭大道

台南永康砲校遷移後原址由台南市府接手規畫為「永康創意園區」，民眾關切園區樹木保留問題，地政局表示這不是一般都市更新，而是以最大限度保留原生樹木為前提的永續轉型，透過保留既有喬木、串接綠蔭廊道，讓軍事基地轉化為具生命力的城市綠帶。

地政局統計，砲校區段徵收工程自2015年全區樹木盤點調查，園區內原有約6400多棵喬木，其中一期區段徵收工程已妥善保留、移植或再利用共542棵，分別留置在人行道及原有公園內，其中190棵果樹移植至柳營太康，讓綠色資產持續延續新生命。

二期最新調查共5933棵，其中1048棵枯死、921棵因病蟲害或長勢不佳不宜保留，另634棵屬黑板樹等具侵害性樹種。最終至少留下2736棵喬木，加上594棵果樹，以「原地保留」與「果樹體驗區」布局生態使用場景。園區內43棵胸徑超過120公分老榕全數保留，成為園區未來的歷史活標記。

地政局長陳淑美指出，二期公園面積15公頃相當於一座台南公園，是永康探索公園6公頃的2.5倍，為了讓珍貴喬木成為園區的特色之一，40公尺寬「康橋大道」將以原生大樹為主景，打造一條具有遮蔭、通風與散步機能的生態廊道。