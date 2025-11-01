快訊

新竹男帶「牛肉堡」看電影…威秀影城拒售票 消保官說話了

5天前才悼念「Benz哥」許紹雄！馮淬帆辭世 發文竟一語成讖

日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

聽新聞
0:00 / 0:00

永康砲校原址轉型創意園區 保留原生樹木打造40米林蔭大道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康創意園區二期規畫40公尺的康橋大道，是以原生大樹為主軸的「綠蔭大道」，另設有約1000坪的寵物公園。圖／南市地政局提供
永康創意園區二期規畫40公尺的康橋大道，是以原生大樹為主軸的「綠蔭大道」，另設有約1000坪的寵物公園。圖／南市地政局提供

台南永康砲校遷移後原址由台南市府接手規畫為「永康創意園區」，民眾關切園區樹木保留問題，地政局表示這不是一般都市更新，而是以最大限度保留原生樹木為前提的永續轉型，透過保留既有喬木、串接綠蔭廊道，讓軍事基地轉化為具生命力的城市綠帶。

地政局統計，砲校區段徵收工程自2015年全區樹木盤點調查，園區內原有約6400多棵喬木，其中一期區段徵收工程已妥善保留、移植或再利用共542棵，分別留置在人行道及原有公園內，其中190棵果樹移植至柳營太康，讓綠色資產持續延續新生命。

二期最新調查共5933棵，其中1048棵枯死、921棵因病蟲害或長勢不佳不宜保留，另634棵屬黑板樹等具侵害性樹種。最終至少留下2736棵喬木，加上594棵果樹，以「原地保留」與「果樹體驗區」布局生態使用場景。園區內43棵胸徑超過120公分老榕全數保留，成為園區未來的歷史活標記。

地政局長陳淑美指出，二期公園面積15公頃相當於一座台南公園，是永康探索公園6公頃的2.5倍，為了讓珍貴喬木成為園區的特色之一，40公尺寬「康橋大道」將以原生大樹為主景，打造一條具有遮蔭、通風與散步機能的生態廊道。

市府指出，園區內另設有約1000坪的寵物公園，樹木密集、綠蔭成蔭，提供飼主與毛小孩一個舒適安全的休憩環境，成為都會區中難得的生態友善空間。園區內原電訓大樓經評估後將保留再利用，永康區公所未來進駐，以減少新建物開發衝擊與資源重複消耗。

台南永康砲校遷移後釋出約69公頃土地，轉型為永康創意設計園區與行政文化新聚落。圖／南市地政局提供
台南永康砲校遷移後釋出約69公頃土地，轉型為永康創意設計園區與行政文化新聚落。圖／南市地政局提供
永康創意園區二期規畫40公尺的康橋大道，是以原生大樹為主軸的「綠蔭大道」，另設有約1000坪的寵物公園。圖／南市地政局提供
永康創意園區二期規畫40公尺的康橋大道，是以原生大樹為主軸的「綠蔭大道」，另設有約1000坪的寵物公園。圖／南市地政局提供
永康創意園區二期規畫40公尺的康橋大道，是以原生大樹為主軸的「綠蔭大道」，另設有約1000坪的寵物公園。圖／南市地政局提供
永康創意園區二期規畫40公尺的康橋大道，是以原生大樹為主軸的「綠蔭大道」，另設有約1000坪的寵物公園。圖／南市地政局提供

台南 區段徵收

延伸閱讀

徵才陷阱釀悲劇！四川8名木工遭騙至柬埔寨 3人因「這原因」被退貨

永康「宜居成功」入住 黃偉哲：台南社宅穩定服務

曼谷攝影展揭緬甸詐騙園區慘況 受害者控遭酷刑挨餓

台南永康中華路突冒巨大「地下工作井」 占用車道交通塞爆

相關新聞

小心荷包失血！台南市新增6處科技執法地點 今起上線啟用

台南市警察局為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，增設2處交通科技執法設備及4處固定式測速執法設備，並於今...

永康砲校原址轉型創意園區 保留原生樹木打造40米林蔭大道

台南永康砲校遷移後原址由台南市府接手規畫為「永康創意園區」，民眾關切園區樹木保留問題，地政局表示這不是一般都市更新，而是...

台南月津港燈節遊客年年爆量 議員批公廁、停車位不足

台南鹽水月津港燈節舉辦15年來已打響名號，不僅屢獲國際肯定，年年遊客爆量更帶動溪北觀光效益，但議員指燈節舉辦多年，周邊公...

台南捷運藍線未動工 交通黑暗期先到？

配合台南捷運藍線，永康區中華路人行道近期動工改善，議員質疑施工前說好的「避車彎」與「綠帶」都不見蹤影，一旦捷運施工，公車...

擺脫淹水噩夢！雲林延潭大排啟動下游整治 2027年完工

雲林縣延潭大排是大埤鄉重要排水系統，因部分渠段仍為土坡，且既有渠道寬度、高度不足，逢暴雨易淹，去年凱米颱風造成大埤多個村...

嘉義民雄中樂、東榮聯合活動中心動土 預計2027年完工

嘉義縣老年人口持續增加，民雄鄉現有1處日照中心及28處C據點，地方反映長照社福活動空間不足，公所規畫新建中樂及東榮社區聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。