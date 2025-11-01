快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鹽水月津港燈節年年精彩，湧參觀人潮。圖／南市觀旅局提供
台南鹽水月津港燈節年年精彩，湧參觀人潮。圖／南市觀旅局提供

台南鹽水月津港燈節舉辦15年來已打響名號，不僅屢獲國際肯定，年年遊客爆量更帶動溪北觀光效益，但議員指燈節舉辦多年，周邊公共基礎量能仍未同步提升，包含公廁需求與大型公有停車場，仍明顯不足，要求相關局處跨域整合，明年以「台灣燈會規格」辦理；市府說已爭取中央1800萬元特色公廁經費辦理中，並盤點公有地設停車場。

市議員趙昆原指出，俗稱「一府二鹿三艋舺四月津」的鹽水月津港燈節，已是台南重要文化軸線，但燈節每年吸引大量遊客，但周邊竟沒有大型公有停車場，活動期間大量車潮停入民宅前，居民多以「友善接待、默默配合」方式支撐遊客需求，但若發生在市區早已被大量開罰。

環保局說明，已積極向中央爭取補助，今年7月獲中央選入特色公共廁所補助計畫，提送費用約1806萬元；9月中央核定月津港公園公廁新建工程設計費約84萬元，中央補助約62萬元、市府配合款近22萬元，本案已送本次定期會提報墊付，待設計案完成後，將再提送工程計畫至中央審查核定工程經費。

鹽水目前僅市場周邊約10格公有停車場，市長黃偉哲也認同，月津港燈節吸引大量外來遊客，但停車是一大問題；交通局長王銘德說，已積極盤點周邊國有地、市府財產用地，開闢公有停車場，改善交通秩序與活動動線。

趙昆原還提到橫跨月津港的興隆橋、興津橋、鹽水橋、古月橋、水月橋與水秀橋等多座橋梁年代久遠，夜間照明不足、景觀串聯破碎，應整體規畫為兼具照明夜景與文化意象的特色景觀橋帶，而非僅在燈節期間「短暫亮一次」。

市府工務局長陳世仁回應，已從鹽水橋優先啟動改善規，其餘橋梁會先從護欄與意象更新，因部分橋梁年代久遠，仍需更完整檢測與修繕。

月津港燈節公廁不足常要大排長龍，環保局表示，已積極爭取中央公廁設置補助，改善人潮眾多時的如廁需求。圖／台南市環保局提供
月津港燈節公廁不足常要大排長龍，環保局表示，已積極爭取中央公廁設置補助，改善人潮眾多時的如廁需求。圖／台南市環保局提供
台南鹽水月津港燈節年年精彩，湧參觀人潮。圖／南市觀旅局提供
台南鹽水月津港燈節年年精彩，湧參觀人潮。圖／南市觀旅局提供

月津港 公廁 台南

相關新聞

小心荷包失血！台南市新增6處科技執法地點 今起上線啟用

台南市警察局為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，增設2處交通科技執法設備及4處固定式測速執法設備，並於今...

永康砲校原址轉型創意園區 保留原生樹木打造40米林蔭大道

台南永康砲校遷移後原址由台南市府接手規畫為「永康創意園區」，民眾關切園區樹木保留問題，地政局表示這不是一般都市更新，而是...

台南月津港燈節遊客年年爆量 議員批公廁、停車位不足

台南鹽水月津港燈節舉辦15年來已打響名號，不僅屢獲國際肯定，年年遊客爆量更帶動溪北觀光效益，但議員指燈節舉辦多年，周邊公...

台南捷運藍線未動工 交通黑暗期先到？

配合台南捷運藍線，永康區中華路人行道近期動工改善，議員質疑施工前說好的「避車彎」與「綠帶」都不見蹤影，一旦捷運施工，公車...

擺脫淹水噩夢！雲林延潭大排啟動下游整治 2027年完工

雲林縣延潭大排是大埤鄉重要排水系統，因部分渠段仍為土坡，且既有渠道寬度、高度不足，逢暴雨易淹，去年凱米颱風造成大埤多個村...

嘉義民雄中樂、東榮聯合活動中心動土 預計2027年完工

嘉義縣老年人口持續增加，民雄鄉現有1處日照中心及28處C據點，地方反映長照社福活動空間不足，公所規畫新建中樂及東榮社區聯...

