台南月津港燈節遊客年年爆量 議員批公廁、停車位不足

台南鹽水月津港燈節舉辦15年來已打響名號，不僅屢獲國際肯定，年年遊客爆量更帶動溪北觀光效益，但議員指燈節舉辦多年，周邊公共基礎量能仍未同步提升，包含公廁需求與大型公有停車場，仍明顯不足，要求相關局處跨域整合，明年以「台灣燈會規格」辦理；市府說已爭取中央1800萬元特色公廁經費辦理中，並盤點公有地設停車場。

市議員趙昆原指出，俗稱「一府二鹿三艋舺四月津」的鹽水月津港燈節，已是台南重要文化軸線，但燈節每年吸引大量遊客，但周邊竟沒有大型公有停車場，活動期間大量車潮停入民宅前，居民多以「友善接待、默默配合」方式支撐遊客需求，但若發生在市區早已被大量開罰。

環保局說明，已積極向中央爭取補助，今年7月獲中央選入特色公共廁所補助計畫，提送費用約1806萬元；9月中央核定月津港公園公廁新建工程設計費約84萬元，中央補助約62萬元、市府配合款近22萬元，本案已送本次定期會提報墊付，待設計案完成後，將再提送工程計畫至中央審查核定工程經費。

鹽水目前僅市場周邊約10格公有停車場，市長黃偉哲也認同，月津港燈節吸引大量外來遊客，但停車是一大問題；交通局長王銘德說，已積極盤點周邊國有地、市府財產用地，開闢公有停車場，改善交通秩序與活動動線。

趙昆原還提到橫跨月津港的興隆橋、興津橋、鹽水橋、古月橋、水月橋與水秀橋等多座橋梁年代久遠，夜間照明不足、景觀串聯破碎，應整體規畫為兼具照明夜景與文化意象的特色景觀橋帶，而非僅在燈節期間「短暫亮一次」。