小心荷包失血！台南市新增6處科技執法地點 今起上線啟用

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市交通警察大隊指出，本次新增科技執法設備，以取締「車輛不暫停讓行人通行」、「違規停車」為主。圖／讀者提供
台南市交通警察大隊指出，本次新增科技執法設備，以取締「車輛不暫停讓行人通行」、「違規停車」為主。圖／讀者提供

台南市警察局為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，增設2處交通科技執法設備及4處固定式測速執法設備，並於今日起上線啟用後展開3個月宣導期，預計明年2月1日起正式舉發。據統計，台南市累計有72處科技執法設備，一年約取締7萬3000件違規案件。

台南市交通警察大隊指出，新增科技執法地點如下：

一、交通科技執法設備新增2處及原設備功能擴充1處：

（一）歸仁區歸仁圓環（東西向中山路口）：主要取締車輛不停讓行人。

（二）歸仁區站前北路（高鐵台南站3號出口前計程車接送區）：主要取締違規停車。

（三）南區金華路與健康路口（由原設備功能擴充）：增加取締違規停車功能。

二、固定式測速照相設備新增4處：

（一）台84快速公路10.3公里處（學甲交流道附近）。

（二）台84快速公路16.3公里處（國道1號下營系統交流道附近）。

（三）台61快速公路302.3公里處（七股區）。

（四）安南區海尾路段（路燈桿編號第131387號附近）。

交大指出，本次新增科技執法設備，以取締「車輛不暫停讓行人通行」、「違規停車」為主，提醒駕駛人於行經行人穿越道時，留意行人通行狀況，與行人保持3公尺（約1個車道寬）以上的距離；另於黃線（禁止停車線）停車時，留意不得停放超過3分鐘的規定。

另部分路段因發生有嚴重交通事故，建置固定式測速照相設備加強超速違規取締作為，提醒駕駛人行經路段時，注意行車速度，以保障自身行車安全。

此外，為避免部分民眾不熟稔路況，並讓駕駛人了解建置後的交通環境，上述設備今日起啟用後展開3個月宣導期，預計明年2月1日起正式舉發，各設備部分細節均於台南市警察局官網公布提供各駕駛人參考。

新增科技執法地點之一歸仁區站前北路即高鐵台南站3號出口前計程車接送區，主要取締違規停車。圖／讀者提供
新增科技執法地點之一歸仁區站前北路即高鐵台南站3號出口前計程車接送區，主要取締違規停車。圖／讀者提供

