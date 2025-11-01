擺脫淹水噩夢！雲林延潭大排啟動下游整治 2027年完工

雲林縣延潭大排是大埤鄉重要排水系統，因部分渠段仍為土坡，且既有渠道寬度、高度不足，逢暴雨易淹，去年凱米颱風造成大埤多個村落水深及胸，縣府爭取中央補助1.3億元，整治684公尺，昨天舉行開工典禮，預計2027年初完工。

延潭大排聯美路下游段治理工程動土，縣長張麗善主持，大埤鄉長林森寶、縣議員賴明源等民代見證，盼大埤治水工程有效改善長期淹水問題。

延潭大排全長8.6公里，是大埤最重要區域排水系統，近年受極端天氣及地層下陷影響，護岸高度不足造成防汛缺口，淹水災害頻傳，去年凱米颱風夾帶暴雨，造成西鎮、北鎮等村落一度水深及胸，影響居民生活與農業生產，治理迫切。

張麗善表示，凱米颱風造成大埤多村落淹水嚴重，當時她和公所人員到災區送便當，至今想到畫面仍怵目驚心，面對極端天氣，延潭大排原有保護標準不足，盼治理工程逐步完成，有效改善淹水情況，縣府會持續爭取經費，希望盡快完成全段治理工程。

水利處長許宏博說，延潭大排目前整治長度4.8公里、整治率55.8%，此次獲中央補助1.3億元，將改善聯美路下游段684公尺，預計2027年初完工。

考量近年來天氣變遷、短延時強降雨成常態，將採用混凝土坡面工型式將渠道通洪斷面拓寬加高，並將兩岸匯入排水處設置防水閘門封堵防汛缺口，完工後整治率63.7%，下游還有3.1公里待整治，將繼續向中央爭取經費。希望盡快將延潭大排全段完成治理，讓鄉民擺脫淹水噩夢。