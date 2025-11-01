台南捷運藍線未動工 交通黑暗期先到？

配合台南捷運藍線，永康區中華路人行道近期動工改善，議員質疑施工前說好的「避車彎」與「綠帶」都不見蹤影，一旦捷運施工，公車停靠及臨停車輛都會影響機慢車通行，另，水利局進行水利工程，中華路出現大型工作井占用車道，造成嚴重回堵，議員痛批市府未妥善規畫及執行交維計畫，市府說已檢討改進。

朱正軒指出，中華路人行道改善屬捷運建設前導工程，應兼顧未來公車停靠與機車行駛安全，但現場施工後避車空間被取消，形同讓機車直接與公車爭道。他批市府在捷運未開工前，先出現施工設計落差，恐加劇捷運施工期間的交通黑暗期。

交通局長王銘德回應，因捷運藍線後續需外推車道，目前無法保留避車彎，將待捷運完工後再恢復，並承諾會滾動檢討、視工程進度調整規畫。朱正軒說，市府應拋棄過時車種分流思維，改採混合車道設計，保留必要避車空間，以兼顧公車停靠、機車安全與商圈需求。

另中華路寶雅前因水利局進行大型工作井施工，占用車道造成回堵，議員批評交維計畫不周，施工僅開放單側通行卻仍保留停車格與候車區，導致車流混亂，建議應暫時塗銷寶雅前兩格停車格並畫紅線、研議南下禁止左轉中華路92巷、改以154巷為替代路口，同時延長左轉秒數、增設指引告示。

水利局長邱忠川表示，中華路地下管線複雜確實增加施工難度，但同意加強與交通局協調。王銘德坦言，該工程交維計畫由水利局自行核定，未送交通局審查，後續將共同檢討並立即改善現場動線。

朱正軒強調，捷運藍線1期是市民期盼多年的重大交通建設，賴清德總統允諾明年底動工，市長黃偉哲表態全力推進，但市府應同步完善前導工程與交維配套，減輕長期施工帶來的不便。