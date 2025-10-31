嘉義民雄中樂、東榮聯合活動中心動土 預計2027年完工

嘉義縣老年人口持續增加，民雄鄉現有1處日照中心及28處C據點，地方反映長照社福活動空間不足，公所規畫新建中樂及東榮社區聯合社區活動中心，1樓規畫為日照中心，2樓設置社區活動中心，今天舉辦新建工程動土儀式，2027年7月完工可望提升長照量能。

民雄鄉長林于玲說，新建活動中心作為長照及多功能社區據點使用，採2層樓鋼筋混凝土構造，兼顧美觀與實用性，工程總經費約2778萬9500元，包括衛福部補助2640萬元、公所自籌138萬9500元，感謝中央支持，地方志工熱心參與，讓長者就近獲得照顧與休閒空間。

社會局副局長鄭美玲說，中樂及東榮聯合社區活動中心採公辦民營模式，邀請醫護專業團隊進駐運營，提供日照服務、健康促進課程與送餐服務，讓長者在熟悉的環境得到照顧。活動中心同時也兼具社區會議、文康休閒及災民收容等多元功能，將地方重要公共場域。