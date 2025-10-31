快訊

水淹及胸成鄉民夢靨 雲林延潭大排下游整治今開工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣延潭大排是大埤鄉重要排水系統，因部分渠段仍為土坡，且既有渠道寬度、高度不足，逢暴雨易淹。記者陳雅玲／攝影
雲林縣延潭大排是大埤鄉重要排水系統，因部分渠段仍為土坡，且既有渠道寬度、高度不足，逢暴雨易淹，去年凱米颱風更造成大埤多個村落水深及胸，縣府爭取中央補助1.3億元，整治684公尺，今舉行開工典禮，預計2027年初完工，縣長張麗善表示，將持續爭取經費完成全段整治。

延潭大排聯美路下游段治理工程今天動土，由縣長張麗善主持，大埤鄉長林森寶、縣議員賴明源等多位地方民代共同見證，盼大埤地區治水工程能有效改善長期以來的淹水問題。

延潭大排全長8.6公里，是大埤鄉最重要的區域排水，但近年受極端天氣及地層下陷影響，護岸高度不足造成防汛缺口，淹水災害頻傳，去年凱米颱風夾帶暴雨，造成大埤西鎮、北鎮等村落一度水深及胸，影響居民生活與農業生產，治理需求迫切。

張麗善表示，去年凱米颱風造成大埤多村落淹水很嚴重，當時她曾和公所人員到災區送便當，至今想到那個畫面仍覺得怵目驚心，面對極端天氣，延潭大排原有的保護標準不足，治理迫在眉睫，盼治理工程逐步完成後，能有效改善淹水情況，縣府也會持續爭取經費，希望盡快完成全段治理工程計畫。

縣府水利處長許宏博表示，延潭大排目前整治長度4.8公里、整治率55.8%，此次獲中央補助1.3億元，將改善聯美路下游段684公里，預計2027年初完工。

考量近年來極端天氣變遷短延時強降雨已成常態，將採用混凝土坡面工型式將渠道通洪斷面予以拓寬加高，並將兩岸匯入排水處設置防水閘門封堵防汛缺口，完工後整治率63.7％，下游尚有3.1公里待整治，將持續向中央爭取治理經費。

去年凱米颱風造成大埤成為水鄉澤國，部分村落淹水長達36小時，林森寶仍覺餘悸猶存，他感謝中央跟縣府幫忙整治，但更希望中央能持續補助，盡快將延潭大排全段完成治理，讓大埤鄉民擺脫淹水惡夢。

雲林縣延潭大排是大埤鄉重要排水系統，因部分渠段仍為土坡，且既有渠道寬度、高度不足，逢暴雨易淹，縣府爭取中央補助1.3億元，整治684公尺，今舉行開工動土典禮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣延潭大排是大埤鄉重要排水系統，因部分渠段仍為土坡，且既有渠道寬度、高度不足，逢暴雨易淹。記者陳雅玲／攝影
雲林縣延潭大排是大埤鄉重要排水系統，因部分渠段仍為土坡，且既有渠道寬度、高度不足，逢暴雨易淹，去年凱米颱風更造成大埤多個村落水深及胸，圖為凱米颱風造成大埤西鎮村淹水。圖／本報資料照
