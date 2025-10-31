永康「宜居成功」入住 黃偉哲：台南社宅穩定服務

快訊

中央社／ 台南31日電

台南市首批社會住宅繼仁德區「宜居仁愛」營運後，永康區「宜居成功」103戶今天也熱鬧入住，台南市長黃偉哲到場祝賀新住客，更強調台南社宅正式進入穩定服務階段。

黃偉哲指出，台南社宅規劃及興建戶數1萬1188戶，市府將全力加速建構完善租屋支持體系，今年至明年陸續完工；在穩定供給社宅政策下，讓市民找到喜歡又能負擔的好房子，避免遇到房東任意漲價或高房價之苦，減低生活負擔。

南市府都市發展局表示，「宜居成功」社宅座落於永康核心地段，提供高品質、多房型的租賃選擇，符合綠建築標準，導入太陽能電力系統，兼顧永續和節能；社宅採通用設計，1樓規劃無障礙住宅單元，且擁有社區交誼廳及閱覽室等共享空間。

都發局資料顯示，「宜居成功」招租103戶，分為一房型A（36戶）、一房型B（29戶）、二房型（31戶）及三房型（7戶）；鄰近復興國小、南紡購物中心、平實公園、國道1號大灣交流道，座落於綠地、交通便利及商圈、學區等生活機能完善的平實營區生活圈。

社宅 黃偉哲 台南

