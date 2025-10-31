傷亡高過酒駕…機車無照駕駛重罰3.6萬元 雲林虎尾增設練車場鼓勵考照

無照駕駛傷亡高過酒駕，立院日前修法通過提高機車無照駕駛罰款，雲林縣虎尾鎮公所為鼓勵民眾考照，加上虎尾距離考場數十公里之遙，爭取在78公路高架橋下完成首座考照練習場，今天啟用，鎮長林嘉弘當場問無照駕駛罰多少？台下齊聲喊6千，「錯！是3萬6千元」大家吃驚，林鎮長鼓勵大家多練習早日考照保安全、顧荷包。

今天機車考照練習場啟用典禮由林嘉弘主持，虎尾鎮代會主席陳明聖、雲林縣議員黃美瑤、穎川里長郭惠珍及許多民眾參加。林嘉弘一開場就問大家知道機車無照駕駛罰多少嗎？全場齊聲喊6千元。

「錯！」林嘉弘說，很多人不知道立法院最近修法通過「道路交通管理處罰條例修正案」，未來機車無照駕駛罰3萬6千元，汽車6萬元，目前尚有許多長輩和學生無照，根據資料統計去年雲林A1類交通事故死亡106人，其中機車交通事故發生多達62人，所以考照顧安全十分重要。

林嘉弘說，尤其虎尾高鐵特區開發及許多重大公共建設，帶動虎尾人口增加為7萬多人，位居全縣第2，人車明顯增加，但雲林兩處機車考照場位於東勢及斗六，距離虎尾均需半小時車程，使考照和考前練習極為不便，說不定途中還會吃上無照駕駛紅單。

陳明聖說，代表會對虎尾自設練習場全力支持，尤其活用台78線快速道路橋下，以不多的經費整地開發為考照練習場，讓民擁有安全又標準的練車環境，提升考照率，歡迎大家善用。

練習場設有直線平衡駕駛、交叉路口、兩段式轉彎、變換車道共8項機車考照項目，規格符合監理站考照標準，可透過熟練掌握更多行車安全技巧，降低事故率，林嘉弘說，虎尾沒考場考照頗為不便，有了這座標準練習場，將來不排除再爭取設立考場，方便大家考照。

很多人小看機車考照，認為不必練習就可輕鬆考過，今天練車場啟用來賓和民眾率先下場「小試」，結果不是壓線就是忘了看標誌，幾乎沒人通過，林嘉弘說，考照關乎行車安全，期待大家多練多考照，顧安全兼顧荷包。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康