出院不再孤單 嘉義市打造「醫療延續線」守護回家路

嘉義市推動「醫療到府服務計畫」落實出院後照護延伸到家。市府衛生局整合嘉基、聖馬爾定、陽明、台中榮總嘉義分院及部立嘉義醫院5大醫院出院準備組，並與全市62家基層院所合作，形成跨專業醫療網絡。截至目前累計服務超過3911人次，上午在嘉基舉辦成果發表會，市長黃敏惠頒感謝狀給參與醫事機構。

實際案例顯示計畫效益。7歲小奕（化名）因意外腦傷臥床，家屬曾因返家照護感到不安。醫療團隊提前到宅評估、安排環境調整，出院當日全程陪同，協助照護技巧建立。並整合中西醫居家醫療，持續介入復健與追蹤，家屬逐步獲得信心。

另名案例為50歲末期癌症患者小珍（化名）。她希望人生最後時光能與姐姐共進一餐。醫療團隊與照護機構合辦小型餐會，準備最喜愛料理並邀請親友陪伴。患者在笑容中告別，家屬也留下珍貴回憶。

市長黃敏惠表示，嘉市以「健康友善城市」為核心，醫療不能停在醫院。病人能在熟悉環境恢復，有助安心與生活品質提升。她肯定醫療團隊有效銜接出院準備與居家照護，讓照護更有溫度。

嘉基院長陳煒說，計畫強調醫療整合與人文關懷。出院準備護理師、居家護理師、物理治療師、社工、藥師及醫師共同合作，陪伴患者從病房回到生活。重點在支持病人與家屬重新適應，而非只看病情指標。

衛生局指出，今年提供陪伴出院377人次、居家醫療107人、社區安寧55人，就地善終比例達87%。團隊會先進行居家環境評估，提供輔具與用藥飲食指導，夜間也能緊急往診，並依需求啟動圓夢計畫，讓照護更細膩。

衛生局強調，將持續擴大服務範圍，導入智慧照護，整合更多社區支持力量，從居家醫療到社區安寧都能無縫銜接。目標是讓市民出院後不孤單，照護延續回家，安心留在最想停留的地方。