聽新聞
0:00 / 0:00
安寧療護…癌末花藝老師最後一課 她以生命啟發藝術展覽
癌末花藝老師「蓮花老師」（化名）以生命最後一刻的熱情，為學生留下最動人的教材，也啟發奇美醫院安寧療護推動藝術展覽。蓮花老師長期投入社區大學花藝班教學，即使癌症末期，每周仍堅持授課兩次，把珍貴的體力留給學生。
奇美醫療財團法人奇美醫院安寧居家團隊表示，蓮花老師的故事讓團隊萌生舉辦花藝展的念頭，希望透過她的作品與生命故事，傳達「即使身處末期，也能活得精彩」的理念。雖然老師最終在策展前辭世，卻留下了最動人的生命教材。
今天是世界安寧日，奇美醫院在國際會議廳舉辦「藝術與對話的療癒處方箋」慶祝活動，以「健康台灣．深耕計畫」為主軸，將安寧療護從醫院延伸至社區與家庭，落實「無人被遺落」的承諾。院長林宏榮指出，活動結合戲劇、音樂等藝術形式，讓原本沉重的生死議題轉化為溫暖、可親近的日常對話，並藉此推廣安寧療護普及化。
緩和醫學科主任張彤說明，活動內容包括戲劇、音樂與愛心義賣，邀請民眾用藝術方式理解安寧理念。水面劇團導演張嘉容以「戲劇療癒─探索那些關於善終、生死與愛的故事」專題，透過敘事與表演，引導民眾以更正向態度面對生命終點；音樂人吳易叡與樂手團隊帶來「紩Thīnn－唱給每一顆需要縫補的心」音樂饗宴，透過生命故事與情感創作，慰藉疾病與哀傷中的心靈。
活動設有愛心義賣，所得全數挹注安寧療護基金，用於輔助治療與靈性照顧，讓更多末期病人獲得尊嚴、溫暖的照護。安寧團隊希望，透過蓮花老師的生命故事與藝術展覽，喚起社會對「善終與生活品質」的重視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言