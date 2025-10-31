安寧療護…癌末花藝老師最後一課 她以生命啟發藝術展覽

癌末花藝老師「蓮花老師」（化名）以生命最後一刻的熱情，為學生留下最動人的教材，也啟發奇美醫院安寧療護推動藝術展覽。蓮花老師長期投入社區大學花藝班教學，即使癌症末期，每周仍堅持授課兩次，把珍貴的體力留給學生。

奇美醫療財團法人奇美醫院安寧居家團隊表示，蓮花老師的故事讓團隊萌生舉辦花藝展的念頭，希望透過她的作品與生命故事，傳達「即使身處末期，也能活得精彩」的理念。雖然老師最終在策展前辭世，卻留下了最動人的生命教材。

今天是世界安寧日，奇美醫院在國際會議廳舉辦「藝術與對話的療癒處方箋」慶祝活動，以「健康台灣．深耕計畫」為主軸，將安寧療護從醫院延伸至社區與家庭，落實「無人被遺落」的承諾。院長林宏榮指出，活動結合戲劇、音樂等藝術形式，讓原本沉重的生死議題轉化為溫暖、可親近的日常對話，並藉此推廣安寧療護普及化。

緩和醫學科主任張彤說明，活動內容包括戲劇、音樂與愛心義賣，邀請民眾用藝術方式理解安寧理念。水面劇團導演張嘉容以「戲劇療癒─探索那些關於善終、生死與愛的故事」專題，透過敘事與表演，引導民眾以更正向態度面對生命終點；音樂人吳易叡與樂手團隊帶來「紩Thīnn－唱給每一顆需要縫補的心」音樂饗宴，透過生命故事與情感創作，慰藉疾病與哀傷中的心靈。