安寧療護…癌末花藝老師最後一課 她以生命啟發藝術展覽

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
愛心義賣活動，所得將全數挹注安寧療護基金，用於提升輔助治療和靈性照顧，讓這份愛心循環綻放，化為對更多末期病人的實質支持。圖／奇美醫院提供
愛心義賣活動，所得將全數挹注安寧療護基金，用於提升輔助治療和靈性照顧，讓這份愛心循環綻放，化為對更多末期病人的實質支持。圖／奇美醫院提供

癌末花藝老師「蓮花老師」（化名）以生命最後一刻的熱情，為學生留下最動人的教材，也啟發奇美醫院安寧療護推動藝術展覽。蓮花老師長期投入社區大學花藝班教學，即使癌症末期，每周仍堅持授課兩次，把珍貴的體力留給學生。

奇美醫療財團法人奇美醫院安寧居家團隊表示，蓮花老師的故事讓團隊萌生舉辦花藝展的念頭，希望透過她的作品與生命故事，傳達「即使身處末期，也能活得精彩」的理念。雖然老師最終在策展前辭世，卻留下了最動人的生命教材。

今天是世界安寧日，奇美醫院在國際會議廳舉辦「藝術與對話的療癒處方箋」慶祝活動，以「健康台灣．深耕計畫」為主軸，將安寧療護從醫院延伸至社區與家庭，落實「無人被遺落」的承諾。院長林宏榮指出，活動結合戲劇、音樂等藝術形式，讓原本沉重的生死議題轉化為溫暖、可親近的日常對話，並藉此推廣安寧療護普及化。

緩和醫學科主任張彤說明，活動內容包括戲劇、音樂與愛心義賣，邀請民眾用藝術方式理解安寧理念。水面劇團導演張嘉容以「戲劇療癒─探索那些關於善終、生死與愛的故事」專題，透過敘事與表演，引導民眾以更正向態度面對生命終點；音樂人吳易叡與樂手團隊帶來「紩Thīnn－唱給每一顆需要縫補的心」音樂饗宴，透過生命故事與情感創作，慰藉疾病與哀傷中的心靈。

活動設有愛心義賣，所得全數挹注安寧療護基金，用於輔助治療與靈性照顧，讓更多末期病人獲得尊嚴、溫暖的照護。安寧團隊希望，透過蓮花老師的生命故事與藝術展覽，喚起社會對「善終與生活品質」的重視。

奇美醫院世界安寧日愛心義賣活動，所有所得將全數挹注安寧療護基金。圖／奇美醫院提供
奇美醫院世界安寧日愛心義賣活動，所有所得將全數挹注安寧療護基金。圖／奇美醫院提供
奇美醫院推動社區照護，落實「無人被遺落」承諾。圖／奇美醫院提供
奇美醫院推動社區照護，落實「無人被遺落」承諾。圖／奇美醫院提供
奇美醫院推動社區照護，落實「無人被遺落」承諾。圖／奇美醫院提供
奇美醫院推動社區照護，落實「無人被遺落」承諾。圖／奇美醫院提供

相關新聞

出院不再孤單 嘉義市打造「醫療延續線」守護回家路

嘉義市推動「醫療到府服務計畫」落實出院後照護延伸到家。市府衛生局整合嘉基、聖馬爾定、陽明、台中榮總嘉義分院及部立嘉義醫院...

安寧療護…癌末花藝老師最後一課 她以生命啟發藝術展覽

癌末花藝老師「蓮花老師」（化名）以生命最後一刻的熱情，為學生留下最動人的教材，也啟發奇美醫院安寧療護推動藝術展覽。蓮花老...

每2月改善1橋有效率 嘉邑行善團今起修建彰化芳苑3座橋

彰化縣芳苑鄉臨海，鹽風長年吹襲加速橋梁損壞速度，鄉公所獲社團法人嘉義市嘉邑行善團募款並協助修建橋梁，今一口氣舉辦3座橋的...

嘉市購物節破10億創新紀錄 頭獎得主年年參加今年抱回百萬油電車

2025嘉義市購物節7月1日到10月12日，發票登錄金額達10.9億元，加計市民「滿千送百」專屬活動，總金額達13.54...

台南警方新化老街攔查60輛車 竟有高達一半違規將裁罰

台南市新化警分局交通組昨晚間聯合交通大隊、環保局、監理站在新化老街執行「警監環聯合稽查」專案勤務，總共攔查汽機車60輛、...

嘉市舊監獄宿舍群修復活化轉型藝術舞台 Unison台港英聯展周日開幕

嘉義市政府近年推動古蹟再生，國定古蹟嘉義舊監獄員工宿舍群活化為「矯正塾1921」藝術展演空間。跨國協作展覽「Unison...

