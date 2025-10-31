每2月改善1橋有效率 嘉邑行善團今起修建彰化芳苑3座橋

彰化縣芳苑鄉臨海，鹽風長年吹襲加速橋梁損壞速度，鄉公所獲社團法人嘉義市嘉邑行善團募款並協助修建橋梁，今一口氣舉辦3座橋的改善工程動土典禮，預計明年元月底同時完工啟用，改善偏鄉兩村的對外交通安全。截至目前嘉邑行善團為芳苑鄉投入3192萬元建造7座橋。

文津7橋位在文津村，頂廓1橋和2橋位在頂廓村，芳苑鄉公所今在呈L形相接的頂廓1橋和2橋之間舉行3座橋改善工程動土典禮，嘉邑行善團理事長鄭秀玉、執行長蔡坤章、常務監事王泉松等10多名理監事出席，縣政府機要秘書張建豐代表縣長王惠美參加，芳苑鄉農會總幹事洪煜桓及民代服務到場，場面熱鬧。

鄭秀玉說，嘉邑行善團的善款來自十方大眾，盡力做到資源最大化，不分黨派、不分地域，只要有需求就前往協助，在花蓮光復鄉水災除了幫災民，也找工程人員和機具前進災區清理現場，她去年9月8日當選理事長，得知芳苑鄉有危橋待修，理監事會決議募款集資整修，若費用不夠，嘉邑行善團仍會「做到夠」，保證工程品質良好。

鄉長林保玲表示，政府機關發包工程有一定程序，無法劍及履及，嘉邑行善團是民間團體，做事有效率，施工品質有口皆碑，對芳苑鄉幾乎以兩個月修建1座橋的速度，去年10月到今年9月改善4座橋，今動工改善第5至第7座橋，換成公部門需先找到經費，然後規畫設計和發包，7座橋恐怕4年都做不完，因此嘉邑行善團願為偏鄉造橋，鄉公所和村民都很感激。

今動工改善的3座橋，工程經費1070萬元，文津7橋橋面將拓寬為5至8.8公尺，頂1橋拓寬7.7至9.6公尺，頂廓2橋拓寬7.5至11公尺，施工90個日曆天。

芳苑鄉與嘉邑行善團結緣自縣政府列管危險的文津3橋，鄉公所經費拮据未能修繕，文津村長陳鴻圖機緣巧合下遇到嘉邑行善團，促成募款1034萬元修橋善舉，縣政府會勘現場後認為必須同時改善橋梁兩端的排水護岸，否則橋梁基礎難以穩固，縣長王惠美獲知後補助650萬元整修護岸。