嘉義大埔鄉長遭羈押禁見 縣府指派秘書陳正益代理鄉長
嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉嫌收賄及公車私用遭檢調搜索，10月23日法院裁定收押禁見，因鄉長羈押禁見自動停職，嘉義縣政府依地方制度法規定，指派大埔鄉公所秘書陳正益代理鄉長職務，民政處長楊建人昨擔任監交人，鄉長涉貪案情仍待進一步釐清。
民政處表示，大埔鄉長吳明勲因案停職，嘉義縣政府依地方制度法規定，指派大埔鄉公所秘書陳正益代理鄉長職務。代理就職典禮在大埔鄉公所禮堂舉行，由民政處長楊健人擔任監誓人，典禮莊重簡潔，公所人員及地方民意代表等人均到場觀禮。
楊健人表示，期勉代理鄉長陳正益上任後持續推動地方建設與民生服務，確保公所各項業務穩健運作，讓鄉政不因人事變動而受影響，維持行政運作順暢。陳正益說，感謝縣府信任與支持，全力以赴延續鄉政工作，推動基層建設、民政服務與地方發展，讓鄉親安心滿意。
