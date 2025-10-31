嘉義大埔鄉長遭羈押禁見 縣府指派秘書陳正益代理鄉長

嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉嫌收賄及公車私用遭檢調搜索，10月23日法院裁定收押禁見，因鄉長羈押禁見自動停職，嘉義縣政府依地方制度法規定，指派大埔鄉公所秘書陳正益代理鄉長職務，民政處長楊建人昨擔任監交人，鄉長涉貪案情仍待進一步釐清。

民政處表示，大埔鄉長吳明勲因案停職，嘉義縣政府依地方制度法規定，指派大埔鄉公所秘書陳正益代理鄉長職務。代理就職典禮在大埔鄉公所禮堂舉行，由民政處長楊健人擔任監誓人，典禮莊重簡潔，公所人員及地方民意代表等人均到場觀禮。