快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

嘉義大埔鄉長遭羈押禁見 縣府指派秘書陳正益代理鄉長

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉長吳明勲遭羈押禁見，縣府指派秘書陳正益擔任代理鄉長。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大埔鄉長吳明勲遭羈押禁見，縣府指派秘書陳正益擔任代理鄉長。圖／嘉義縣政府提供

嘉義大埔鄉長吳明勲涉嫌收賄及公車私用遭檢調搜索，10月23日法院裁定收押禁見，因鄉長羈押禁見自動停職，嘉義縣政府依地方制度法規定，指派大埔鄉公所秘書陳正益代理鄉長職務，民政處長楊建人昨擔任監交人，鄉長涉貪案情仍待進一步釐清。

民政處表示，大埔鄉長吳明勲因案停職，嘉義縣政府依地方制度法規定，指派大埔鄉公所秘書陳正益代理鄉長職務。代理就職典禮在大埔鄉公所禮堂舉行，由民政處長楊健人擔任監誓人，典禮莊重簡潔，公所人員及地方民意代表等人均到場觀禮。

楊健人表示，期勉代理鄉長陳正益上任後持續推動地方建設與民生服務，確保公所各項業務穩健運作，讓鄉政不因人事變動而受影響，維持行政運作順暢。陳正益說，感謝縣府信任與支持，全力以赴延續鄉政工作，推動基層建設、民政服務與地方發展，讓鄉親安心滿意。

嘉義縣大埔鄉長吳明勲遭羈押禁見，縣府指派秘書陳正益擔任代理鄉長。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大埔鄉長吳明勲遭羈押禁見，縣府指派秘書陳正益擔任代理鄉長。圖／嘉義縣政府提供

鄉長 大埔 嘉義 收賄

延伸閱讀

嘉義建城321周年4大劇團周末開演 廟埕看戲再現古早味

凍齡金馬影后張艾嘉回嘉義市尋根 找到出生地...現況曝

影／李遠視察風災後嘉市古蹟修復 承諾力挺嘉義！黃敏惠獻蛋糕慶生

桃園經發局員工涉收賄 涉案人分別交保和羈押禁見

相關新聞

從聽診器到畫筆 心臟內科醫師宋茂林「釉上彩瓷繪」傳遞生命熱情

嘉市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林行醫多年，救人無數；白袍之下懷抱對藝術熱情，鑽研釉上彩瓷繪創作逾10年，在院長陳...

每2月改善1橋有效率 嘉邑行善團今起修建彰化芳苑3座橋

彰化縣芳苑鄉臨海，鹽風長年吹襲加速橋梁損壞速度，鄉公所獲社團法人嘉義市嘉邑行善團募款並協助修建橋梁，今一口氣舉辦3座橋的...

嘉市購物節破10億創新紀錄 頭獎得主年年參加今年抱回百萬油電車

2025嘉義市購物節7月1日到10月12日，發票登錄金額達10.9億元，加計市民「滿千送百」專屬活動，總金額達13.54...

台南警方新化老街攔查60輛車 竟有高達一半違規將裁罰

台南市新化警分局交通組昨晚間聯合交通大隊、環保局、監理站在新化老街執行「警監環聯合稽查」專案勤務，總共攔查汽機車60輛、...

嘉市舊監獄宿舍群修復活化轉型藝術舞台 Unison台港英聯展周日開幕

嘉義市政府近年推動古蹟再生，國定古蹟嘉義舊監獄員工宿舍群活化為「矯正塾1921」藝術展演空間。跨國協作展覽「Unison...

嘉義建城321周年4大劇團周末開演 廟埕看戲再現古早味

嘉義市傳統藝術民間劇場第2屆登場。市府文化局宣布，明天起連續2個周休二日，在九華山地藏庵及王靈宮五顯帝廟推出4場歌仔戲演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。