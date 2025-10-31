嘉市購物節破10億創新紀錄 頭獎得主年年參加今年抱回百萬油電車

2025嘉義市購物節7月1日到10月12日，發票登錄金額達10.9億元，加計市民「滿千送百」專屬活動，總金額達13.54億元，連6年刷新紀錄。市府上午舉行大獎頒獎典禮，百萬油電車、百萬現金、品牌名包、電動機車及最新款手機耳機組等獎項悉數揭曉，得獎者成為全場焦點。

頭獎百萬油電車由嘉義市鍾姓女子拿下。她在新光三越消費後登錄發票，幸運抽中市價約115萬元Toyota Corolla Cross油電旗艦版。鍾小姐開心受訪表示，每年都有參加購物節，今年終於幸運降臨，「能把百萬油電車開回家，真的很意外」。特獎百萬現金得主蔡姓男表示，7月中元普渡採買約2千元，沒想到就成為百萬富翁，「接到通知時非常震驚」，直言人生忽然轉彎。

新增的電子支付專屬獎由台北的林姓男子獲得。他於嘉義秀泰百貨聚餐後隨手登錄一筆電子支付消費，意外抽中最新款手機與耳機。他說明年還要再來嘉義拚手氣。「嘉購王爭霸戰」冠軍同樣由鍾姓女子脫穎而出。她共登錄高達3911萬元消費金額，創活動歷屆最高紀錄，勇奪名牌包豪禮，再度站上頒獎台。

市長黃敏惠表示，購物節109年舉辦至今，發票登錄金額從2億元成長至10.9億元，顯示強勁消費動能與市民、旅客踴躍參與。嘉市營利事業銷售額連6年創新高，夜市與商圈人潮回流。建設處指出，活動吸引25家旅宿及487家店家加入特約行列。民間企業捐贈10台電動機車，旅宿業祭出住宿送嘉遊金方案。嘉遊金發放前名旅宿包括承億文旅桃城茶樣子、嘉義觀止與耐斯王子大飯店。