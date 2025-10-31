快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

嘉市購物節破10億創新紀錄 頭獎得主年年參加今年抱回百萬油電車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025嘉義市購物節發票登錄金額達10.9億元，連6年刷新紀錄。市府上午舉行大獎頒獎典禮，百萬油電車、百萬現金、品牌名包、電動機車及最新款手機耳機組等獎項悉數揭曉，得獎者成為全場焦點。圖／嘉市府提供
2025嘉義市購物節發票登錄金額達10.9億元，連6年刷新紀錄。市府上午舉行大獎頒獎典禮，百萬油電車、百萬現金、品牌名包、電動機車及最新款手機耳機組等獎項悉數揭曉，得獎者成為全場焦點。圖／嘉市府提供

2025嘉義市購物節7月1日到10月12日，發票登錄金額達10.9億元，加計市民「滿千送百」專屬活動，總金額達13.54億元，連6年刷新紀錄。市府上午舉行大獎頒獎典禮，百萬油電車、百萬現金、品牌名包、電動機車及最新款手機耳機組等獎項悉數揭曉，得獎者成為全場焦點。

頭獎百萬油電車由嘉義市鍾姓女子拿下。她在新光三越消費後登錄發票，幸運抽中市價約115萬元Toyota Corolla Cross油電旗艦版。鍾小姐開心受訪表示，每年都有參加購物節，今年終於幸運降臨，「能把百萬油電車開回家，真的很意外」。特獎百萬現金得主蔡姓男表示，7月中元普渡採買約2千元，沒想到就成為百萬富翁，「接到通知時非常震驚」，直言人生忽然轉彎。

新增的電子支付專屬獎由台北的林姓男子獲得。他於嘉義秀泰百貨聚餐後隨手登錄一筆電子支付消費，意外抽中最新款手機與耳機。他說明年還要再來嘉義拚手氣。「嘉購王爭霸戰」冠軍同樣由鍾姓女子脫穎而出。她共登錄高達3911萬元消費金額，創活動歷屆最高紀錄，勇奪名牌包豪禮，再度站上頒獎台。

市長黃敏惠表示，購物節109年舉辦至今，發票登錄金額從2億元成長至10.9億元，顯示強勁消費動能與市民、旅客踴躍參與。嘉市營利事業銷售額連6年創新高，夜市與商圈人潮回流。建設處指出，活動吸引25家旅宿及487家店家加入特約行列。民間企業捐贈10台電動機車，旅宿業祭出住宿送嘉遊金方案。嘉遊金發放前名旅宿包括承億文旅桃城茶樣子、嘉義觀止與耐斯王子大飯店。

嘉市民專屬「滿千送百」活動也兼具公益，吸引逾5萬人次參與，帶動至少2.68億元消費，並募集逾23萬張發票捐助在地社福團體，形成善循環。嘉市今年榮獲觀光旅遊金獎肯定。市府強調，接續登場「320+1城市博覽會」將延續消費熱度，展現嘉義經濟與文化活力，歡迎全國民眾來嘉義購物、觀光。

2025嘉義市購物節發票登錄金額達10.9億元，連6年刷新紀錄。市府上午舉行大獎頒獎典禮，百萬油電車、百萬現金、品牌名包、電動機車及最新款手機耳機組等獎項悉數揭曉，得獎者成為全場焦點。圖／嘉市府提供
2025嘉義市購物節發票登錄金額達10.9億元，連6年刷新紀錄。市府上午舉行大獎頒獎典禮，百萬油電車、百萬現金、品牌名包、電動機車及最新款手機耳機組等獎項悉數揭曉，得獎者成為全場焦點。圖／嘉市府提供
2025嘉義市購物節發票登錄金額達10.9億元，連6年刷新紀錄。市府上午舉行大獎頒獎典禮，百萬油電車、百萬現金、品牌名包、電動機車及最新款手機耳機組等獎項悉數揭曉，得獎者成為全場焦點。圖／嘉市府提供
2025嘉義市購物節發票登錄金額達10.9億元，連6年刷新紀錄。市府上午舉行大獎頒獎典禮，百萬油電車、百萬現金、品牌名包、電動機車及最新款手機耳機組等獎項悉數揭曉，得獎者成為全場焦點。圖／嘉市府提供
2025嘉義市購物節發票登錄金額達10.9億元，連6年刷新紀錄。市府上午舉行大獎頒獎典禮，百萬油電車、百萬現金、品牌名包、電動機車及最新款手機耳機組等獎項悉數揭曉，得獎者成為全場焦點。圖／嘉市府提供
2025嘉義市購物節發票登錄金額達10.9億元，連6年刷新紀錄。市府上午舉行大獎頒獎典禮，百萬油電車、百萬現金、品牌名包、電動機車及最新款手機耳機組等獎項悉數揭曉，得獎者成為全場焦點。圖／嘉市府提供

嘉義 發票 電動機車

延伸閱讀

嘉市舊監獄宿舍群修復活化轉型藝術舞台 Unison台港英聯展周日開幕

凍齡金馬影后張艾嘉回嘉義市尋根 找到出生地...現況曝

影／李遠視察風災後嘉市古蹟修復 承諾力挺嘉義！黃敏惠獻蛋糕慶生

非洲豬瘟下宣傳購物節遭批 中市府：是重要事項宣導

相關新聞

從聽診器到畫筆 心臟內科醫師宋茂林「釉上彩瓷繪」傳遞生命熱情

嘉市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林行醫多年，救人無數；白袍之下懷抱對藝術熱情，鑽研釉上彩瓷繪創作逾10年，在院長陳...

每2月改善1橋有效率 嘉邑行善團今起修建彰化芳苑3座橋

彰化縣芳苑鄉臨海，鹽風長年吹襲加速橋梁損壞速度，鄉公所獲社團法人嘉義市嘉邑行善團募款並協助修建橋梁，今一口氣舉辦3座橋的...

嘉市購物節破10億創新紀錄 頭獎得主年年參加今年抱回百萬油電車

2025嘉義市購物節7月1日到10月12日，發票登錄金額達10.9億元，加計市民「滿千送百」專屬活動，總金額達13.54...

台南警方新化老街攔查60輛車 竟有高達一半違規將裁罰

台南市新化警分局交通組昨晚間聯合交通大隊、環保局、監理站在新化老街執行「警監環聯合稽查」專案勤務，總共攔查汽機車60輛、...

嘉市舊監獄宿舍群修復活化轉型藝術舞台 Unison台港英聯展周日開幕

嘉義市政府近年推動古蹟再生，國定古蹟嘉義舊監獄員工宿舍群活化為「矯正塾1921」藝術展演空間。跨國協作展覽「Unison...

嘉義建城321周年4大劇團周末開演 廟埕看戲再現古早味

嘉義市傳統藝術民間劇場第2屆登場。市府文化局宣布，明天起連續2個周休二日，在九華山地藏庵及王靈宮五顯帝廟推出4場歌仔戲演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。