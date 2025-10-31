聽新聞
台南警方新化老街攔查60輛車 竟有高達一半違規將裁罰
台南市新化警分局交通組昨晚間聯合交通大隊、環保局、監理站在新化老街執行「警監環聯合稽查」專案勤務，總共攔查汽機車60輛、當中竟然有高達一半30件違規，依法裁罰。
新化警分局指出，這次聯合稽查區楊逵文學紀念館周邊共檢查汽機車60輛，其中電系設備變更不申請臨時檢驗共19件、排氣管變更未登記共3件、車燈變更原有規格共7件及未戴安全帽1件。
交通組巡官閻乙山提醒改裝車族群，機車改、換裝排氣管，若未改為原廠排氣管，今年起必須向環境部申請噪音檢測認證，並至監理機關辦理車輛變更登記，避免受罰，未變更登記經查獲者，將依道路交通管理處罰條例舉發，嚴重者可責令驗車。
分局長蘇有義呼籲用路人，改裝車輛除噪音擾民，未經檢驗合格車體也可能造成行車危險，請駕駛人勿隨意改裝燈光、排氣管或拆除重要配備，維護更安全的道路環境。
