快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

聽新聞
0:00 / 0:00

台南警方新化老街攔查60輛車 竟有高達一半違規將裁罰

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南警方新化老街攔查60輛車，竟有高達一半違規將裁罰。圖／警方提供
台南警方新化老街攔查60輛車，竟有高達一半違規將裁罰。圖／警方提供

台南市新化警分局交通組昨晚間聯合交通大隊、環保局、監理站在新化老街執行「警監環聯合稽查」專案勤務，總共攔查汽機車60輛、當中竟然有高達一半30件違規，依法裁罰。

新化警分局指出，這次聯合稽查區楊逵文學紀念館周邊共檢查汽機車60輛，其中電系設備變更不申請臨時檢驗共19件、排氣管變更未登記共3件、車燈變更原有規格共7件及未戴安全帽1件。

交通組巡官閻乙山提醒改裝車族群，機車改、換裝排氣管，若未改為原廠排氣管，今年起必須向環境部申請噪音檢測認證，並至監理機關辦理車輛變更登記，避免受罰，未變更登記經查獲者，將依道路交通管理處罰條例舉發，嚴重者可責令驗車。

分局長蘇有義呼籲用路人，改裝車輛除噪音擾民，未經檢驗合格車體也可能造成行車危險，請駕駛人勿隨意改裝燈光、排氣管或拆除重要配備，維護更安全的道路環境。

台南警方新化老街攔查60輛車，竟有高達一半違規將裁罰。圖／警方提供
台南警方新化老街攔查60輛車，竟有高達一半違規將裁罰。圖／警方提供
台南警方新化老街攔查60輛車，竟有高達一半違規將裁罰。圖／警方提供
台南警方新化老街攔查60輛車，竟有高達一半違規將裁罰。圖／警方提供
台南警方新化老街攔查60輛車，竟有高達一半違規將裁罰。圖／警方提供
台南警方新化老街攔查60輛車，竟有高達一半違規將裁罰。圖／警方提供

噪音 改裝車 環保局

延伸閱讀

影／「反正你們也抓不到我」！台中少女深夜騎改裝車炸街、全車多處違規

影／台南男大生騎改裝車甩警狂逃 吞43罰單…上網討拍遭撻伐急刪文

BMW掛蝦皮買的假車牌上路！三峽警方AI巡防辨識系統隨即攔查

影／台男想炫耀...自美觀光返台帶「1零食」 一入關就被逮

相關新聞

從聽診器到畫筆 心臟內科醫師宋茂林「釉上彩瓷繪」傳遞生命熱情

嘉市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林行醫多年，救人無數；白袍之下懷抱對藝術熱情，鑽研釉上彩瓷繪創作逾10年，在院長陳...

台南警方新化老街攔查60輛車 竟有高達一半違規將裁罰

台南市新化警分局交通組昨晚間聯合交通大隊、環保局、監理站在新化老街執行「警監環聯合稽查」專案勤務，總共攔查汽機車60輛、...

嘉市舊監獄宿舍群修復活化轉型藝術舞台 Unison台港英聯展周日開幕

嘉義市政府近年推動古蹟再生，國定古蹟嘉義舊監獄員工宿舍群活化為「矯正塾1921」藝術展演空間。跨國協作展覽「Unison...

嘉義建城321周年4大劇團周末開演 廟埕看戲再現古早味

嘉義市傳統藝術民間劇場第2屆登場。市府文化局宣布，明天起連續2個周休二日，在九華山地藏庵及王靈宮五顯帝廟推出4場歌仔戲演...

水上鄉前鄉長林琨山辭世 長女鄉長林緗亭傳承衣缽謹記父教誨

嘉義縣水上鄉前鄉長林琨山（原名崑山）24日病逝，享壽74歲，告別式定11月10日上午在水上鄉龍德村住家舉行。其長女、現任...

交通黑暗期要來了？台南捷運藍線將啟動 議員提3配套措施

台南捷運藍線一期獲中央核定，市議員朱正軒昨天在總質詢時表示，捷運藍線是市民期盼已久的重要交通建設，力拚在市長任內動工，詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。