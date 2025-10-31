聽新聞
嘉市舊監獄宿舍群修復活化轉型藝術舞台 Unison台港英聯展周日開幕
嘉義市政府近年推動古蹟再生，國定古蹟嘉義舊監獄員工宿舍群活化為「矯正塾1921」藝術展演空間。跨國協作展覽「Unison 台港英創作聯展」明天下午2時開幕，來自台灣、香港及英國4位藝術家將現場即興共同創作，呈現書畫、水墨、陶藝與聲音裝置的跨域融合。
此次展覽以「合鳴」為概念，探討聲音如何引導視覺藝術與身體律動。藝術家透過水墨落筆、陶瓷茶席、色彩暈染與聲響互動，在展場形成如儀式般的共鳴場域。策展人之一、台灣陶藝家羅紹綺表示，希望透過跨文化合作，展現藝術語言的共通性。
展覽靈感源自大航海時代，英國布里斯托曾是東亞陶瓷與茶葉輸入重鎮，香港為亞洲重要轉運港，台灣更是全球重要茶葉出口地。策展團隊將這段海洋交流歷史轉化為當代語彙，重構文化交會的節奏與能量。
藝術家簡介如下：羅紹綺嘉義出生陶瓷藝術家，2018年獲選全球百大天目陶藝家，擅以天然材料調釉，作品多次入選國內外展覽與典藏。胡小萍香港藝術家，以現代水墨、多媒體與裝置見長，作品涉當代議題，曾入選全球水墨畫大展。Tommy Cha 茶唐覓：英國布里斯托藝術家，探索聲音與場域歷史關係，參與多項國際特定場域展演。許建生香港出生，受中國書畫傳統啟發，追尋古今交會的創作語言，具墨爾本理工大學藝術碩士學位。
展覽11月1日起至29日展出，每周六、日下午2時舉行「與藝術家有約」活動，藝術家將與觀眾現場交流。市府表示，期待「矯正塾1921」成為嘉義藝術能量集散地，讓古蹟持續展現當代價值。
