快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

從聽診器到畫筆 心臟內科醫師宋茂林「釉上彩瓷繪」傳遞生命熱情

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林鑽研釉上彩瓷繪創作逾10年，在院長陳美惠鼓勵支持下，目前在院內餐廳「聖馬食坊」舉辦「釉上彩瓷繪創作展」。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林鑽研釉上彩瓷繪創作逾10年，在院長陳美惠鼓勵支持下，目前在院內餐廳「聖馬食坊」舉辦「釉上彩瓷繪創作展」。圖／聖馬爾定醫院提供

嘉市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林行醫多年，救人無數；白袍之下懷抱對藝術熱情，鑽研釉上彩瓷繪創作逾10年，在院長陳美惠鼓勵支持下，目前在院內餐廳「聖馬食坊」舉辦「釉上彩瓷繪創作展」，展出30餘幅細膩動人作品。展期至12月底，邀請民眾欣賞，感受藝術溫度與療癒。

73歲宋茂林不僅是專業心臟內科醫師，更是多才多藝生活藝術家。他曾是業餘管弦樂團小提琴手，也熱愛鳥類攝影，曾舉辦「飛羽生態攝影展」並出版攝影集。10多年前，他初次接觸釉上彩瓷繪，便被深深吸引，從興趣出發、持續學習，逐漸成為創作風格獨具的藝術家。

談起與釉上彩瓷繪相遇，宋茂林說，起初只是想把拍攝的鳥類照片應用到不同媒材上。他嘗試過熱轉印、蝶古巴特等方式，始終覺得少了靈動生命力。直到某次偶然看到釉上彩瓷繪作品，驚嘆於彩瓷繪展現細緻與優雅，得知嘉大老師徐瑞芬開班授課後，拜師學藝，把家裡改造成小型工作坊，備妥原料、瓷器與燒窯設備，開啟創作旅程。

宋茂林認為，釉上彩瓷繪最迷人的地方在於多層燒製堆疊之美，每次入窯都像未知的冒險，經高溫淬煉後，色彩會幻化出獨特的光澤與層次感。對非美術科班出身的他，構圖是最大挑戰，也最能磨練心性。此次展出的荷花作品，他為了呈現葉片與花瓣交錯光影，連續1個半月、每天超過2小時，才完成畫面。

除花卉、水果等靜物題材，人物創作也是重要靈感來源。他將藝術融入生活，展場簽名木桌，是他特別訂製並嵌入瓷繪，也是台灣首度嘗試將家具藝術與瓷繪藝術結合的作品。

「創作的過程讓我感到非常療癒，也讓人生更精彩。」宋茂林笑著說，醫療治癒身體，藝術撫慰心靈，他將對生命熱愛化為永恆畫面，讓觀者欣賞作品，也能感受溫暖美好。

嘉市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林，鑽研釉上彩瓷繪創作逾10年，在院長陳美惠鼓勵支持下，目前在院內餐廳「聖馬食坊」舉辦「釉上彩瓷繪創作展」。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林，鑽研釉上彩瓷繪創作逾10年，在院長陳美惠鼓勵支持下，目前在院內餐廳「聖馬食坊」舉辦「釉上彩瓷繪創作展」。圖／聖馬爾定醫院提供

醫師 藝術家

延伸閱讀

我們到此一遊！國內外十位藝術家基隆共展網路世代的自我映像

2025原創基地節／松菸「沿之有物」以鐵道串聯5大台北產業遺產：6件現地藝術x2項聯名美食　打開五感沉浸廠房歷史

高蹺鴴現蹤臺南官田大隆田 南市府以藝術重現自然共生之美

嘉義市大同國小勇奪全國藝術教育最高榮譽 全台首度2度獲獎國小

相關新聞

從聽診器到畫筆 心臟內科醫師宋茂林「釉上彩瓷繪」傳遞生命熱情

嘉市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林行醫多年，救人無數；白袍之下懷抱對藝術熱情，鑽研釉上彩瓷繪創作逾10年，在院長陳...

嘉市舊監獄宿舍群修復活化轉型藝術舞台 Unison台港英聯展周日開幕

嘉義市政府近年推動古蹟再生，國定古蹟嘉義舊監獄員工宿舍群活化為「矯正塾1921」藝術展演空間。跨國協作展覽「Unison...

嘉義建城321周年4大劇團周末開演 廟埕看戲再現古早味

嘉義市傳統藝術民間劇場第2屆登場。市府文化局宣布，明天起連續2個周休二日，在九華山地藏庵及王靈宮五顯帝廟推出4場歌仔戲演...

水上鄉前鄉長林琨山辭世 長女鄉長林緗亭傳承衣缽謹記父教誨

嘉義縣水上鄉前鄉長林琨山（原名崑山）24日病逝，享壽74歲，告別式定11月10日上午在水上鄉龍德村住家舉行。其長女、現任...

交通黑暗期要來了？台南捷運藍線將啟動 議員提3配套措施

台南捷運藍線一期獲中央核定，市議員朱正軒昨天在總質詢時表示，捷運藍線是市民期盼已久的重要交通建設，力拚在市長任內動工，詢...

台南永康中華路突冒巨大「地下工作井」 占用車道交通塞爆

台南市議員朱正軒昨在市議會質詢時指出，永康中華路因水利工程施工導致交通嚴重壅塞，痛批市府局處橫向協調不足。他點名水利局與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。