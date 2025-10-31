從聽診器到畫筆 心臟內科醫師宋茂林「釉上彩瓷繪」傳遞生命熱情

嘉市天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林行醫多年，救人無數；白袍之下懷抱對藝術熱情，鑽研釉上彩瓷繪創作逾10年，在院長陳美惠鼓勵支持下，目前在院內餐廳「聖馬食坊」舉辦「釉上彩瓷繪創作展」，展出30餘幅細膩動人作品。展期至12月底，邀請民眾欣賞，感受藝術溫度與療癒。

73歲宋茂林不僅是專業心臟內科醫師，更是多才多藝生活藝術家。他曾是業餘管弦樂團小提琴手，也熱愛鳥類攝影，曾舉辦「飛羽生態攝影展」並出版攝影集。10多年前，他初次接觸釉上彩瓷繪，便被深深吸引，從興趣出發、持續學習，逐漸成為創作風格獨具的藝術家。

談起與釉上彩瓷繪相遇，宋茂林說，起初只是想把拍攝的鳥類照片應用到不同媒材上。他嘗試過熱轉印、蝶古巴特等方式，始終覺得少了靈動生命力。直到某次偶然看到釉上彩瓷繪作品，驚嘆於彩瓷繪展現細緻與優雅，得知嘉大老師徐瑞芬開班授課後，拜師學藝，把家裡改造成小型工作坊，備妥原料、瓷器與燒窯設備，開啟創作旅程。

宋茂林認為，釉上彩瓷繪最迷人的地方在於多層燒製堆疊之美，每次入窯都像未知的冒險，經高溫淬煉後，色彩會幻化出獨特的光澤與層次感。對非美術科班出身的他，構圖是最大挑戰，也最能磨練心性。此次展出的荷花作品，他為了呈現葉片與花瓣交錯光影，連續1個半月、每天超過2小時，才完成畫面。

除花卉、水果等靜物題材，人物創作也是重要靈感來源。他將藝術融入生活，展場簽名木桌，是他特別訂製並嵌入瓷繪，也是台灣首度嘗試將家具藝術與瓷繪藝術結合的作品。