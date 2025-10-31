嘉義建城321周年4大劇團周末開演 廟埕看戲再現古早味

嘉義市傳統藝術民間劇場第2屆登場。市府文化局宣布，明天起連續2個周休二日，在九華山地藏庵及王靈宮五顯帝廟推出4場歌仔戲演出，邀請勝秋戲劇團、明華園日字戲劇團、唐美雲歌仔戲團青年團及明華園天字戲劇團輪番上陣，與市民共同慶祝嘉義建城321周年。

首場明天由勝秋戲劇團打頭陣，團長張碧霞率新生代演員陳子權、梁瓊文獻演「流金歲月—王月英棒打程咬金」，以程咬金面對情義抉擇為題，融入幽默與家庭倫理。

後天明華園日字戲劇團帶來「周公法鬥桃花女」，由陳勝在、鄭雅升領銜，戲中古禮迎娶橋段，道出結婚習俗源流。

11月8日換唐美雲歌仔戲團青年團演出神話題材「哪吒傳」，展現少年英雄伏惡守護蒼生的熱血故事。壓軸11月9日由明華園天字戲劇團演出「歡喜冤家」，陳昭香、陳進興主演，描繪女主角陷入冤案，以赤手探油鍋揭真相，結合笑料與正義價值。