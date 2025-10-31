水上鄉前鄉長林琨山辭世 長女鄉長林緗亭傳承衣缽謹記父教誨

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉前鄉長林琨山（左）24日病逝，享壽74歲，告別式定11月10日上午在水上鄉龍德村住家舉行。長女、現任水上鄉長林緗亭（右）將延續父親未竟之志，持續推動地方建設。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉前鄉長林琨山（原名崑山）24日病逝，享壽74歲，告別式定11月10日上午在水上鄉龍德村住家舉行。其長女、現任水上鄉長林緗亭表示，將延續父親未竟之志，持續推動地方建設。

林琨山出生龍德村，家境清寒，求學半工半讀，畢業高雄海事專科學校，返鄉投入營造業，後走入政治。1982年28歲首度當選縣議員，累積2屆問政資歷，1990年當選第11屆鄉長，成功連任。其過人記憶力為人津津樂道，網路資訊不發達，所到之處住家電話，皆能牢記於心，被譽為「行動電話簿」。

任內改善地方建設，含爭取北回歸線公園移交公所、推動市區與道路拓寬、水上公園興建、各村排水與道路整建、教育設施改善等，推動行政電腦化，1993年獲行政院「服務楷模」獎，是嘉縣市當年唯一獲獎鄉鎮長。推動「水上鄉誌」編纂，奠定鄉史保存，政治理念以民為本，以「五心三感」：關心、愛心、信心、寬心、用心、使命感、責任感、榮譽感，作施政核心。

林琨山人生際遇波折，曾因政務繁重痛失妻小，及後又面對父親病逝，積勞成疾仍關懷地方發展。晚年叮囑後輩「施政須以百年為念」。林琨山為民奔走，風評好，朋友遍及政商基層，家人鄉親深感追思。林緗亭說，父親遺憾水上都市與區域計畫未完善、「水上鄉誌」待續修，她將秉持父親精神，完成父親未竟之業。

林緗亭說，父親一生風風火火，性格耿直、待人以誠，為鄉為民、盡心盡力、無愧此生。其人生如水上鄉圳水，涓涓不息，滋養土地，溫暖人心；其從政信念，如水牛般堅毅不怕苦，一步一腳印埋首為水上鄉耕耘。她以「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」為父親寫照。

林緗亭 鄉長

