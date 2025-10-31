交通黑暗期要來了？台南捷運藍線將啟動 議員提3配套措施

台南捷運藍線一期獲中央核定，市議員朱正軒昨天在總質詢時表示，捷運藍線是市民期盼已久的重要交通建設，力拚在市長任內動工，詢問「市長，你有信心嗎？」黃偉哲答，「總統都允諾要求動工」，這雖是中央發包工程，但市府一定全力以赴，向市民承諾不會拖延。

朱正軒說，市長已明確指示，要在他任內、明年底前開工。但市府配套措施準備好了嗎？包括捷運先導公車，捷運雖尚未完工，但公車系統應提前啟動，包括候車亭的規畫；二是人行道改善，中華路及中華東路的人行道與避車彎工程需同步推進；三是捷運沿線整合，特別是對面那處停車場與Ubike站點規畫，讓後續交通轉乘能夠整合。。

朱正軒說，捷運藍線完工仍需多年，在這段漫長的施工期間，沿線中華路目前正在進行人行道改善工程，這是為捷運建設做的前導作業，把人行道找回來，讓未來捷運完工後城市街廓更加友善。但是當初人行道施工前說好的「避車彎」與「綠帶」，在實際施工後卻不見蹤影，導致後續捷運施工期間公車停靠及臨停車輛很可能影響機慢車通行安全。

交通局長王銘德表示，因後續捷運工程需外推車道，現階段暫時無法保留避車彎空間，將待捷運完工後再行恢復。但朱正軒強調，捷運施工期間勢必長達多年，若將「避車彎」變成「機慢車道」，等同讓機車族直接面對公車與臨停車輛，安全風險極高。朱正軒呼籲，市府應放棄過時的車種分流思維，改以混合車道設計，兼顧公車停靠與機車行駛安全，同時保留必要的避車空間以回應商圈及社區需求。

交通局長王銘德回應，捷運第一期藍線在細部設計階段，將針對各施工時期妥善規畫交通維持計畫，並採滾動式調整車道配置及派員協助指揮，以確保施工期間交通順暢、影響降至最低。

民眾擔心「交通黑暗期要來了」，朱正軒表示，水利、人行道、捷運，城市進步的代價，過程會比較辛苦。