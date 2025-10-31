快訊

外出戴口罩！新北淡水汽修廠火警滾滾黑煙 連燒3間鐵皮屋

存眾多變數！川習會後學者示警「未提台灣並非高枕無憂」

台南永康中華路突冒巨大「地下工作井」 占用車道交通塞爆

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中華路寶雅前突出現大型工作井，水利局進行地下工程，導致僅剩單一車道通行，車輛塞爆引起民怨。圖／市議員朱正軒提供
台南市中華路寶雅前突出現大型工作井，水利局進行地下工程，導致僅剩單一車道通行，車輛塞爆引起民怨。圖／市議員朱正軒提供

台南市議員朱正軒昨在市議會質詢時指出，永康中華路因水利工程施工導致交通嚴重壅塞，痛批市府局處橫向協調不足。他點名水利局與交通局未事先整合交維計畫，要求加強現場管理與派專人督導，避免民怨重演。交通局說已要求立即塗銷現場停車格、改善動線。

朱正軒說，前天實地會勘發現，中華路寶雅前施工期間僅保留單側車道通行，卻仍保留停車格與公車候車區，導致車流混亂、車輛回堵。「這是最基本的交通維護常識」，他批評市府應在開工前完成停車格塗銷與候車區調整，而非邊做邊改。

他指出，該工程工期將持續至明年9月，施工範圍佔道大、延伸至路口，卻未同步規劃南下禁左及替代動線，導致車輛頻繁卡在路口形成瓶頸。朱建議，應研擬中華路南下禁止左轉中華路92巷，改以154巷為替代路口，並延長左轉秒數、提前設置指引告示，同時暫時塗銷寶雅前兩格停車格並畫紅線，完工後再恢復。

朱正軒同時批評，工務局永大路二段剛完成路面改善，水利局又隨即開挖永康區汙水下水道第二期工程，引起居民不滿，顯示跨局處施工期程未整合。他強調，市府所有工程應以交通安全與市民便利為前提審慎規劃，「像法務有法務專員，工程也應設交通專責人員」。他並呼籲，未來各項工程交維計畫應由交通局專業審查，不可再由單一局處自行核定，避免執行落差。

水利局長邱忠川回應，中華路地下管線複雜確實增加施工難度，但同意應加強與交通局協調。交通局長王銘德則坦言，本案為水利局自行核定交維計畫，未送交通局審查，後續將協同檢討與調整，並已要求立即塗銷現場停車格、改善動線。

朱正軒最後強調，市府未來各項工程都應納入交通配套標準程序，施工現場的橫向協調與交維規劃必須落實，「這種錯誤不能再犯」。

停車格 水利局 車道

延伸閱讀

黑熊、石虎入畫！南投林保署治山工程識別系統 奪美國設計大獎

永康砲校遷出精華區釋出綠地 朱正軒呼籲打造「城市綠肺」

73年陸軍砲校台南永康遷到關廟「末班搬遷車」離營地方歡送

南投林業分署治山防災工程識別 獲美國繆思設計獎

相關新聞

300人歡送！台南永康砲校移關廟 73年駐守畫句點

陸軍砲兵訓練指揮部（原陸軍砲兵學校）昨天最後一批官兵移駐關廟新校區，駐守在永康73年的歷史畫下句點，原校區由市府接手將轉...

軍事基地轉型 台南永康綠地拚再增1座「台南公園」

永康區是台南人口最多行政區，但公園綠地不足，砲校昨遷移後，議員要求保留最多的樹木和綠地作為都市之肺，地政局回應，2期規畫...

台南永康中華路突冒巨大「地下工作井」 占用車道交通塞爆

台南市議員朱正軒昨在市議會質詢時指出，永康中華路因水利工程施工導致交通嚴重壅塞，痛批市府局處橫向協調不足。他點名水利局與...

嘉義縣第一座！水上全民運動館啟用 11月5日前免費

嘉義縣水上鄉全民運動館昨天啟用，斥資1億8479萬餘元，打造瑜伽教室、健身房及羽球場等空間，縣長翁章梁等人出席剪綵儀式，...

不識五線譜、為阿嬤自學3月 油漆師傅即興彈琴影片暴紅

雲林縣一家音樂教室近日裝修，油漆師傅曾煒泓見到教室內的鋼琴，即興彈奏曲目「夢中的婚禮」，過程被工作人員拍下上傳網路社群，...

台南斥資4.6億啟動竹溪整治二期 截汙4.7萬噸重現都市水岸

台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午舉行開工動土典禮，藉由本期工程可將竹溪流域的4萬7000噸汙水全量截流，提升竹溪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。