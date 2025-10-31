台南永康中華路突冒巨大「地下工作井」 占用車道交通塞爆

台南市議員朱正軒昨在市議會質詢時指出，永康中華路因水利工程施工導致交通嚴重壅塞，痛批市府局處橫向協調不足。他點名水利局與交通局未事先整合交維計畫，要求加強現場管理與派專人督導，避免民怨重演。交通局說已要求立即塗銷現場停車格、改善動線。

朱正軒說，前天實地會勘發現，中華路寶雅前施工期間僅保留單側車道通行，卻仍保留停車格與公車候車區，導致車流混亂、車輛回堵。「這是最基本的交通維護常識」，他批評市府應在開工前完成停車格塗銷與候車區調整，而非邊做邊改。

他指出，該工程工期將持續至明年9月，施工範圍佔道大、延伸至路口，卻未同步規劃南下禁左及替代動線，導致車輛頻繁卡在路口形成瓶頸。朱建議，應研擬中華路南下禁止左轉中華路92巷，改以154巷為替代路口，並延長左轉秒數、提前設置指引告示，同時暫時塗銷寶雅前兩格停車格並畫紅線，完工後再恢復。

朱正軒同時批評，工務局永大路二段剛完成路面改善，水利局又隨即開挖永康區汙水下水道第二期工程，引起居民不滿，顯示跨局處施工期程未整合。他強調，市府所有工程應以交通安全與市民便利為前提審慎規劃，「像法務有法務專員，工程也應設交通專責人員」。他並呼籲，未來各項工程交維計畫應由交通局專業審查，不可再由單一局處自行核定，避免執行落差。

水利局長邱忠川回應，中華路地下管線複雜確實增加施工難度，但同意應加強與交通局協調。交通局長王銘德則坦言，本案為水利局自行核定交維計畫，未送交通局審查，後續將協同檢討與調整，並已要求立即塗銷現場停車格、改善動線。

朱正軒最後強調，市府未來各項工程都應納入交通配套標準程序，施工現場的橫向協調與交維規劃必須落實，「這種錯誤不能再犯」。