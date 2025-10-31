聽新聞
嘉義縣第一座！水上全民運動館啟用 11月5日前免費

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣水上鄉全民運動館昨天啟用，縣長翁章梁（右）與運動部政務次長鄭世忠（左）一起使用跑步機。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉全民運動館昨天啟用，縣長翁章梁（右）與運動部政務次長鄭世忠（左）一起使用跑步機。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上鄉全民運動館昨天啟用，斥資1億8479萬餘元，打造瑜伽教室、健身房羽球場等空間，縣長翁章梁等人出席剪綵儀式，以ROT方式委外經營，由褆姆股份有限公司取得8年經營權，至11月5日試營運期間全館設施免費開放使用。

水上全民運動館設置多功能活動教室、瑜伽韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及6座羽球場，部分教室設置活動式輕隔間，可彈性調整空間配置。褆姆團隊再投入1200萬元添購設備，並開設韻律有氧、瑜伽、TRX及健身課程等多項課程。

運動部政務次長鄭世忠說，前教育部體育署補助1億元設置嘉義縣第一座全民運動館，歷經4年物價上漲影響，縣府再追加8749萬元，讓場館順利落成，也在賴清德總統大力支持下，成立運動部，希望繼續推廣運動，未來目標要舉辦鄉鎮市友誼賽及社區聯賽。

翁章梁說，這是嘉義縣第一座全民運動館，依促進民間參與公共建設法委外經營，結合民間力量，導入新穎設備器材、活動課程及創新經營模式，盼吸引更多民眾入館運動，養成規律運動習慣，也增加嘉縣運動人口。

教育處表示，全民運動館全年僅農曆除夕及大年初一休館2天，其餘時間每天早上6時到晚間10時開館營運，健身房全票50元、鄉民票40元，年滿65歲以上嘉義縣民持身分證可享優待票30元，另有月卡優惠，羽球場尖峰時段每小時300元，離峰時段每小時200元。

