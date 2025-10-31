軍事基地轉型 台南永康綠地拚再增1座「台南公園」

永康區是台南人口最多行政區，但公園綠地不足，砲校昨遷移後，議員要求保留最多的樹木和綠地作為都市之肺，地政局回應，2期規畫公園含綠園道面積逾15公頃，約1座台南公園，全區樹木將盡量原地保留與區內移植；都發局強調，私有建地亦須保留綠地比率。

市議員朱正軒昨在市議會質詢指，永康砲校遷移後釋出大片土地，所在的大東橋地區人口密集，是難得的城市更新契機，市府應以更高格局規畫綠化及運動空間，成為永康「城市綠肺」。

朱正軒指出，以新加坡把綠化視為國策為例，致力打造「自然中的城市」，當地政府2020年訂下2030年前增植百萬棵樹的目標，今年已達78萬棵，綠覆率高達50%。反觀台南，雖有相當綠帶空間，卻缺乏整體植栽策略與長期維護。

地政局長陳淑美表示，砲校轉型為永康創意園區，「2期公園含綠園道」面積約15.81公頃，相當於1座台南公園。北側公園設計上特別保留原有老樹、防流彈土堤及砲校遺構，並將軍事意象融入現代遊具造型，透過砲台、迷彩等設計語彙轉化為兒童遊戲空間，讓歷史記憶以生活化的方式延續。南側則保留砲校大門、六角崗哨與「親愛精誠」照壁，將規畫為市集與活動廣場，成市民休憩與文化交流新據點。

陳淑美說明，新加坡的綠覆率包含房屋垂直綠化、高架橋墩等，才會有50%，但會持續努力；都發局長林榮川補充，一般都市計畫為10%綠地，砲校保留綠地比率高出很多，也有要求周邊私有住宅區都要保留綠地。