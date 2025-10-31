聽新聞
0:00 / 0:00

軍事基地轉型 台南永康綠地拚再增1座「台南公園」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
永康砲校原址將轉型「永康創意設計園區」，2期公園含綠園道面積逾15公頃，相當於1座台南公園。圖／台南市地政局提供
永康砲校原址將轉型「永康創意設計園區」，2期公園含綠園道面積逾15公頃，相當於1座台南公園。圖／台南市地政局提供

永康區是台南人口最多行政區，但公園綠地不足，砲校昨遷移後，議員要求保留最多的樹木和綠地作為都市之肺，地政局回應，2期規畫公園含綠園道面積逾15公頃，約1座台南公園，全區樹木將盡量原地保留與區內移植；都發局強調，私有建地亦須保留綠地比率。

市議員朱正軒昨在市議會質詢指，永康砲校遷移後釋出大片土地，所在的大東橋地區人口密集，是難得的城市更新契機，市府應以更高格局規畫綠化及運動空間，成為永康「城市綠肺」。

朱正軒指出，以新加坡把綠化視為國策為例，致力打造「自然中的城市」，當地政府2020年訂下2030年前增植百萬棵樹的目標，今年已達78萬棵，綠覆率高達50%。反觀台南，雖有相當綠帶空間，卻缺乏整體植栽策略與長期維護。

地政局長陳淑美表示，砲校轉型為永康創意園區，「2期公園含綠園道」面積約15.81公頃，相當於1座台南公園。北側公園設計上特別保留原有老樹、防流彈土堤及砲校遺構，並將軍事意象融入現代遊具造型，透過砲台、迷彩等設計語彙轉化為兒童遊戲空間，讓歷史記憶以生活化的方式延續。南側則保留砲校大門、六角崗哨與「親愛精誠」照壁，將規畫為市集與活動廣場，成市民休憩與文化交流新據點。

陳淑美說明，新加坡的綠覆率包含房屋垂直綠化、高架橋墩等，才會有50%，但會持續努力；都發局長林榮川補充，一般都市計畫為10%綠地，砲校保留綠地比率高出很多，也有要求周邊私有住宅區都要保留綠地。

軍事 台南 新加坡 房屋

延伸閱讀

永康砲校遷出精華區釋出綠地 朱正軒呼籲打造「城市綠肺」

常有選民說很神似...南市議員黃肇輝化身「黃仁勳」質詢AI未來

73年陸軍砲校台南永康遷到關廟「末班搬遷車」離營地方歡送

第一銀行攜手正隆集團推 ESG 專案融資 支持供應鏈低碳轉型

相關新聞

嘉義縣第一座！水上全民運動館啟用 11月5日前免費

嘉義縣水上鄉全民運動館昨天啟用，斥資1億8479萬餘元，打造瑜伽教室、健身房及羽球場等空間，縣長翁章梁等人出席剪綵儀式，...

300人歡送！台南永康砲校移關廟 73年駐守畫句點

陸軍砲兵訓練指揮部（原陸軍砲兵學校）昨天最後一批官兵移駐關廟新校區，駐守在永康73年的歷史畫下句點，原校區由市府接手將轉...

軍事基地轉型 台南永康綠地拚再增1座「台南公園」

永康區是台南人口最多行政區，但公園綠地不足，砲校昨遷移後，議員要求保留最多的樹木和綠地作為都市之肺，地政局回應，2期規畫...

地空整體作戰 仿實戰震撼逼真

國軍十軍團昨在雲林縣執行陸空作戰演練，由234旅官兵進行地空整體作戰，出動兩架眼鏡蛇戰機沿台19線以空中火力壓制，地面部...

台南斥資4.6億啟動竹溪整治二期 截汙4.7萬噸重現都市水岸

台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午舉行開工動土典禮，藉由本期工程可將竹溪流域的4萬7000噸汙水全量截流，提升竹溪...

南科上班族飽受塞車…議員促加速北外環四期推動 黃偉哲回應了

台南都會區北外環道路是台南重要交通建設，完工後可大幅分流南科及永康交流道車流，改善通勤壅塞問題。台南市議員林依婷今天在市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。