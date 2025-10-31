聽新聞
300人歡送！台南永康砲校移關廟 73年駐守畫句點

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲／台南報導
駐守台南永康73年的陸軍砲兵訓練指揮部（原陸軍砲兵學校）遷駐關廟，昨天「末班搬遷車」撤離，市長黃偉哲（前排左三）與地方人士歡送。圖／台南市政府提供
駐守台南永康73年的陸軍砲兵訓練指揮部（原陸軍砲兵學校）遷駐關廟，昨天「末班搬遷車」撤離，市長黃偉哲（前排左三）與地方人士歡送。圖／台南市政府提供

陸軍砲兵訓練指揮部（原陸軍砲兵學校）昨天最後一批官兵移駐關廟新校區，駐守在永康73年的歷史畫下句點，原校區由市府接手將轉型為永康創意設計園區，永康區公所、衛生所及原民會等單位將進駐，並導入科技產業服務與研發園區、生活服務專用區等，新增約20公頃綠地。

永康區公所昨舉辦「湯山啟程 永康飛騰」活動，約300人到場歡送，市長黃偉哲出席代表市民向官兵表達謝意。砲校指揮官李姓少將贈「砲彈造型水壺」，象徵市府肩負關廟新營區建設及永康舊址開發重任，黃偉哲贈一頂野戰帽，感謝砲校多年守護國土、護佑地方，並祝福部隊遷駐關廟湯山營區一切順利、平安如意。

黃偉哲表示，都市發展與軍事訓練需求改變，砲校遷建關廟的計畫在歷任縣市長及民意代表努力下逐步推動，於賴清德總統擔任市長期間拍板定案。新校區環境優美、腹地遼闊，將成為砲兵官校訓練與發展的優質基地；而永康舊址也將開啟全新篇章，為地方帶來更寬廣的發展契機。

他指出，砲校原址2019年完成1期開發區約14公頃，興建市立圖書館新總館與閱之森公園。第2期區段徵收開發總面積達69.03公頃。未來全區開發完成後，可新增約20公頃的綠地空間，其餘區域規畫為機關用地與產業發展區，兼顧行政服務、經濟發展與市民休憩需求。

黃偉哲指出，市府將盡速啟動整修與開發工程，預計2029年完工，開放供市民休憩、活動與使用，讓公共空間回歸民眾；園區內原電訓大樓經結構評估，永康區公所將整修作為新辦公廳舍，並容納市府其他機關進駐。

砲校原址由市府接管，推動永康創意設計園區區段徵收開發工程，規畫科技產業服務與研發園區及生活服務專用區，導入智慧製造、科研創新與新創辦公等產業，結合綠軸公園、學校、公園綠地與完善道路系統，打造「北台南科技新門戶」。

