台南斥資4.6億啟動竹溪整治二期 截汙4.7萬噸重現都市水岸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午開工，完工後4萬7000噸汙水全量截流，完成竹溪整治最後一塊拼圖。圖／台南市政府提供
台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午開工，完工後4萬7000噸汙水全量截流，完成竹溪整治最後一塊拼圖。圖／台南市政府提供

台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午舉行開工動土典禮，藉由本期工程可將竹溪流域的4萬7000噸汙水全量截流，提升竹溪的水質，完成竹溪整治的最後一塊拼圖，工程預計500多天可以完工，市長黃偉哲期許工程順利如期完成，除讓竹溪的水質更乾淨，並將成為附近民眾休閒的好處所。

黃偉哲表示，大家期盼已久的竹溪水質改善第二期工程，終於正式開工，非常感謝環境部核定補助經費，第二期工程總經費4億6000萬元，其中環境部補助款占63%，2億8980萬元，也感謝議會支持地方款佔37%，1億7020萬元。

黃偉哲強調，本次竹溪水質淨化場第二期工程，展現市府團隊對於改善水環境的決心及期盼，讓竹溪成為潔淨、美麗及充滿生命力的河川，也希望市民朋友持續關注並守護竹溪，攜手實現「築夢之溪，風華再現」的願景，打造成為獨屬台南市的都市森林水岸。

水利局說明，本次第二期工程將採用近自然的接觸曝氣工法，將淨化後的水補注回竹溪上游，能大幅度改善竹溪的水質及周邊環境，並且將周邊原有的景觀步道進行串聯，打造出能夠提供民眾休閒遊憩的多功能場域，讓該處不僅是一個水質淨化場，更是台南市民未來的重要休閒基地。

竹溪水系流經南區竹溪里、新生里及大林里，隨著都市化快速發展及民生汙水不斷匯入，竹溪曾一度變成散發惡臭的排水溝，嚴重影響周邊環境與居民的生活品質。為了重現竹溪往日的煙雨勝景，台南市政府自2010年起陸續推動水質改善及環境整治計畫。

竹溪一期水質淨化場於2020年完工並開始啟用，截流竹溪上游每日約4萬7000噸晴天汙水，並將每日2萬2000噸處理後放流回竹溪河道，大幅改善竹溪橋上游的水質，然仍有部分未經處理約每日2萬5000噸的汙水直接排入竹溪橋下游，市府希透過本次工程設置一座每日處理量2萬5000噸的水質淨化設施，以完善區域的汙水整治，提升整體環境及民眾居住品質。

水利局說，竹溪的水質改善不僅是環境保護的一大步，更是市府提升市民生活品質的重要里程碑，期待藉著這次工程為市民打造一個更加潔淨、美麗、綠意盎然的生活空間，讓竹溪再次成為讓市民與遊客共享的都市森林。

台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午開工，完工後4萬7000噸汙水全量截流，完成竹溪整治最後一塊拼圖。圖／台南市政府提供
台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午開工，完工後4萬7000噸汙水全量截流，完成竹溪整治最後一塊拼圖。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表示，大家期盼已久的竹溪水質改善第二期工程，終於正式開工，未來除讓竹溪的水質更乾淨，並將成為附近民眾休閒的好處所。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表示，大家期盼已久的竹溪水質改善第二期工程，終於正式開工，未來除讓竹溪的水質更乾淨，並將成為附近民眾休閒的好處所。圖／台南市政府提供
台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午開工，完工後4萬7000噸汙水全量截流，完成竹溪整治最後一塊拼圖。圖／台南市政府提供
台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午開工，完工後4萬7000噸汙水全量截流，完成竹溪整治最後一塊拼圖。圖／台南市政府提供

水質 台南 黃偉哲

