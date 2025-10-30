快訊

南科上班族飽受塞車…議員促加速北外環四期推動 黃偉哲回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林依婷今天市政總質詢針對北外環四期工程，部分居民確實會受到高架道路影響，要求市府要跨局處提出解決方案，加速北外環推動完工。圖／取自議會直播
台南都會區北外環道路是台南重要交通建設，完工後可大幅分流南科及永康交流道車流，改善通勤壅塞問題。台南市議員林依婷今天在市政總質詢中，關切北外環道路第四期工程居民抗爭問題，市府應兼顧受影響居民權益，提出具體補償機制，讓建設能順利推動。

市長黃偉哲回應表示，市府推動北外環並非一意孤行，對民眾意見會持開放態度，願意研議各種解決方案並加強溝通。他強調，市府秉持「公開、公平、公正」原則，將在合法範圍內尋求合理補償機制，兼顧建設推動與居民權益。

林依婷表示，近期多名居民對北外環四期工程表達抗議意見，其中雖不乏理性聲音，部分民眾確實因高架路線經過住宅區而受影響。她指出，沿線多屬住宅用地、容積率偏低，住宅僅能蓋三層樓高，高架完工後恐被擋景、影響居住品質。

她建議市府可研議讓居民在未來重建時增加容積、或設置合理回饋機制，甚至輔導有意搬遷者以合理價格轉售土地，「在合法前提下，給予合理補償，兼顧公益與民意」。

但林依婷強調，補償應採「通案處理」，避免個案操作與政治介入，並建議由法制處、都發局、工務局、交通局共同研議可行方案。

她並提醒市府應加速北外環推動，南科上下班年輕人「現在每天塞在河堤道路」，市長要正視問題嚴重性，若長期無法解決，將影響市民對政府施政的信任。

黃偉哲強調，北外環工程推動過程中，市府始終秉持公開、公平、公正的原則，並希望透過充分溝通與民眾建立共識。所有可能的解決方案市府都會納入考量，絕非一意孤行，將持續研擬合法合理的機制，以兼顧公共建設推動與居民權益。

工務局說明，北外環道路第四期工程（東工區）範圍內約有87%為公有土地，已盡力減少對民地的使用。為降低對周邊住宅的影響，將增設隔音牆、植栽綠帶與景觀設計，兼顧交通功能與社區環境品質。

工程完成後，通勤民眾可不必再繞行鹽水溪，可大幅改善塞車問題；未來配合國道1號北外環交流道啟用後，南北向交通將更順暢便捷，並能有效分流永康交流道及台1線平面道路車流。

此外，該工程已召開兩場公聽會，環境影響評估及都市計畫變更均依規定辦理。未來施工與營運期間，市府將依環評審查結論執行，並持續監測環境品質。

目前北外環第一期及第三期工程均已完工通車，第二期東、西兩標正施工中，預計分別於2026年底及2027年中完工；第四期工程將銜接第二期向西延伸至北區。全線完工後，將有效串連安南、北區、安平及中西區通往南科及國道1號的交通路網，完善台南北部整體交通系統。

台南都會區北外環道路第4期工程目前已進行到永康區甲頂里。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲在市政總質詢回應表示，市府推動北外環並非一意孤行，對民眾意見會持開放態度，願意研議各種解決方案並加強溝通。圖／取自議會直播
