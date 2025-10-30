快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

聽新聞
0:00 / 0:00

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

中央社／ 嘉義縣30日電
國家中山科學研究院30日在嘉義縣舉辦「民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會」，縣長翁章梁（前排左4）、民進黨立委陳冠廷（前排左3）出席，期望園區加速開發，帶動無人機產業鏈發展。（嘉義縣政府提供）中央社
國家中山科學研究院30日在嘉義縣舉辦「民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會」，縣長翁章梁（前排左4）、民進黨立委陳冠廷（前排左3）出席，期望園區加速開發，帶動無人機產業鏈發展。（嘉義縣政府提供）中央社

中科院今天在嘉縣舉辦「民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會」，說明園區發展構想，縣長翁章梁及民進黨立委陳冠廷出席會議，期望園區加速開發，帶動全國無人機產業鏈成長。

嘉義縣經發處今天告訴中央社記者，國家中山科學研究院為推動產業鏈整合與創新，要在全國舉行在三場次「民雄航太暨無人機產業園區」開發說明會，今天在嘉義縣人力發展所舉辦第一場次，廣邀國內外無人機領域專家學者與會。

中科院說明，民雄航太園區定位為無人機生產製造基地，東側為中科院科研園區，將於2026年初啟用，西側為產業園區，提供逾100家無人機廠商進駐，創造超過1200個工作機會，年產值上看新台幣80億，預計2026年完成環評、啟動工程建設，2028年陸續完工。

翁章梁說，中科院在無人機研發技術方面具有頂尖資源及技術，未來民雄航太暨無人機產業園區落成後，可望連結中科院與民間企業，促進良性合作，希望眾人一起努力，讓國家級戰略性產業發展得更好。

此外，亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）設在嘉義已3年，總統賴清德、副總統蕭美琴多次拜訪亞創中心與業者對談，展現政府對無人機產業支持，期望民雄航太園區加速開發。

陳冠廷則強調，民雄航太園區將成為全國無人機生產製造重要基地，不僅是嘉義邁向科技大縣下一個里程碑，更是國家級戰略產業關鍵布局。

陳冠廷認為，民雄航太園區結合中科院的科研能量與民間企業的生產能力，將形成完整產業鏈；園區不同於台積電等單一大規模投資成熟產業，而是能夠容納新創、中小企業到大型企業等不同規模的業者，其外溢效應更大，對地方經濟帶動效果將更顯著。

中科院 嘉義 陳冠廷

延伸閱讀

川習會沒提台灣仍要密切注意 陳冠廷：更應持續深化與美方等國合作

影／大家來運動！嘉義縣水上鄉全民運動館啟用 11月5日前全館免費

翁章梁蟬聯天下標竿縣市首長獎 施政滿意度全國最高

嘉義縣首座「拾憶幫」權責型失智據點啟用 幫助維持自理能力延緩退化

相關新聞

南科上班族飽受塞車…議員促加速北外環四期推動 黃偉哲回應了

台南都會區北外環道路是台南重要交通建設，完工後可大幅分流南科及永康交流道車流，改善通勤壅塞問題。台南市議員林依婷今天在市...

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

中科院今天在嘉縣舉辦「民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會」，說明園區發展構想，縣長翁章梁及民進黨立委陳冠廷出席會議，...

台南斥資4.6億啟動竹溪整治二期 截汙4.7萬噸重現都市水岸

台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午舉行開工動土典禮，藉由本期工程可將竹溪流域的4萬7000噸汙水全量截流，提升竹溪...

從農業到半導體…美國跨州議會領袖團訪台南 黃偉哲盼深化交流

由外交部所籌組的美國地方政要訪問團「美國中西部跨州議會領袖團」一行11人今天拜會台南市政府，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處...

影／李遠視察風災後嘉市古蹟修復 承諾力挺嘉義！黃敏惠獻蛋糕慶生

7月丹娜絲颱風重創嘉義市古蹟等文化設施，文化部核定補助3件古蹟修復，總額771.4萬元，文化部長李遠下午南下嘉市，由市長...

阿里山林業鐵路遭遊客入侵 2人偷闖一葉蘭保留區被逮

漫步阿里山眠月線請注意！阿里山林業鐵路去年7月6日全線通車，增開嘉義至阿里山往返列車，常有遊客無視安全警示，冒險走在軌道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。