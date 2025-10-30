快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

聽新聞
0:00 / 0:00

從農業到半導體…美國跨州議會領袖團訪台南 黃偉哲盼深化交流

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
外交部安排美國中西部跨州議會領袖團今天到訪台南，市長黃偉哲表達歡迎並盼深化台美地方友誼。圖／台南市政府提供
外交部安排美國中西部跨州議會領袖團今天到訪台南，市長黃偉哲表達歡迎並盼深化台美地方友誼。圖／台南市政府提供

由外交部所籌組的美國地方政要訪問團「美國中西部跨州議會領袖團」一行11人今天拜會台南市政府，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩接待。該團成員皆是首次到訪台南，雙方就農業、半導體、綠能、精密科技等議題進行交流，希望進一步強化台美地方間的友好合作與互動。

市府以台南當季水果款待訪賓，鮮甜滋味大受好評，外賓紛紛驚嘆台南水果的高甜度與品質。黃偉哲向訪團介紹，台南以美食與農產聞名，尤其隨著台美農產品的合作推展，未來台南鳳梨有望可登上美國民眾的餐桌，他也期盼能透過訪賓牽線多多發展交流，拉近台南與美國中西部各州的距離。

黃偉哲指出，無論是台南青年與美國小將的體育交流，或是台積電赴美設廠的產業合作，都展現出台美多元的連結，他也盼台南與美國各州能更有更多不同層面的交流，尤其他聽聞團長珍娜代議長曾用一年時間走訪美國各州並撰書，他期盼未來台南的市民朋友與學生也能像她一樣，親身體驗美國的多樣文化與風貌。

團長科羅拉多州州參議會珍娜(Dafna Michaelson Jenet)代議長表示，訪團成員來自美國不同州份，各具文化與產業特色，盼能借鏡台南的科技發展經驗，以此推動所在各州的科技創新。

美國中西部跨州議會領袖團乃是由科羅拉多州、堪薩斯州、密蘇里州及北達科他州等美國中西部四州州議員所組成，台南為該團本次訪台行程中唯一造訪的南部城市，也將參觀安平古蹟及台灣歷史博物館，親身感受台南的文化魅力。

外交部安排美國中西部跨州議會領袖團今天到訪台南，市長黃偉哲表達歡迎並盼深化台美地方友誼。圖／台南市政府提供
外交部安排美國中西部跨州議會領袖團今天到訪台南，市長黃偉哲表達歡迎並盼深化台美地方友誼。圖／台南市政府提供
外交部安排美國中西部跨州議會領袖團今天到訪台南，市長黃偉哲表達歡迎並盼深化台美地方友誼。圖／台南市政府提供
外交部安排美國中西部跨州議會領袖團今天到訪台南，市長黃偉哲表達歡迎並盼深化台美地方友誼。圖／台南市政府提供
外交部安排美國中西部跨州議會領袖團今天到訪台南，市長黃偉哲表達歡迎並盼深化台美地方友誼。圖／台南市政府提供
外交部安排美國中西部跨州議會領袖團今天到訪台南，市長黃偉哲表達歡迎並盼深化台美地方友誼。圖／台南市政府提供

台南 美國 台美

延伸閱讀

73年陸軍砲校台南永康遷到關廟「末班搬遷車」離營地方歡送

台南市車禍死亡人數降4成 黃偉哲：交安策略見效

影／台南廚餘高速發酵廠助轉化肥料 黃偉哲：勸餐廳、學校食物減量

因鄭成功結緣 黃偉哲訪日本平戶市推台南農產

相關新聞

南科上班族飽受塞車…議員促加速北外環四期推動 黃偉哲回應了

台南都會區北外環道路是台南重要交通建設，完工後可大幅分流南科及永康交流道車流，改善通勤壅塞問題。台南市議員林依婷今天在市...

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

中科院今天在嘉縣舉辦「民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會」，說明園區發展構想，縣長翁章梁及民進黨立委陳冠廷出席會議，...

台南斥資4.6億啟動竹溪整治二期 截汙4.7萬噸重現都市水岸

台南市竹溪水質淨化場第二期工程於今天下午舉行開工動土典禮，藉由本期工程可將竹溪流域的4萬7000噸汙水全量截流，提升竹溪...

從農業到半導體…美國跨州議會領袖團訪台南 黃偉哲盼深化交流

由外交部所籌組的美國地方政要訪問團「美國中西部跨州議會領袖團」一行11人今天拜會台南市政府，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處...

影／李遠視察風災後嘉市古蹟修復 承諾力挺嘉義！黃敏惠獻蛋糕慶生

7月丹娜絲颱風重創嘉義市古蹟等文化設施，文化部核定補助3件古蹟修復，總額771.4萬元，文化部長李遠下午南下嘉市，由市長...

阿里山林業鐵路遭遊客入侵 2人偷闖一葉蘭保留區被逮

漫步阿里山眠月線請注意！阿里山林業鐵路去年7月6日全線通車，增開嘉義至阿里山往返列車，常有遊客無視安全警示，冒險走在軌道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。