影／李遠視察風災後嘉市古蹟修復 承諾力挺嘉義！黃敏惠獻蛋糕慶生
7月丹娜絲颱風重創嘉義市古蹟等文化設施，文化部核定補助3件古蹟修復，總額771.4萬元，文化部長李遠下午南下嘉市，由市長黃敏惠、立委王美惠陪同，先後視察市定古蹟原嘉義神社及附屬館所（嘉義史蹟資料館）、百大文化基地「島呼冊店」，驚喜收到黃敏惠特製生日及古蹟重生蛋糕，全場齊唱生日快樂歌。
參訪史蹟資料館，黃敏惠特地準備生日及古蹟重生2個蛋糕，為李遠74歲慶生。李遠開心微笑說，年紀大怕過生日，他承諾，將持續協助嘉義文化發展，遊說交通部觀光署與體育部整合資源，共同為嘉義的文化觀光體育注入新動能。
風災史蹟資料館受損嚴重，入口牌樓、屋頂、圍牆及石燈籠均被倒木壓毀。市府修復提報災損，文化部核定補助218.5萬元，展現中央高度重視。核定3項補助案，包括市定古蹟「原嘉義神社」218.5萬元，歷史建築「嘉義舊監獄演武場」31.5萬元，國定古蹟嘉義舊監478.9萬元，全額文化部補助，無須地方負擔。
李遠表示，文化資產是地方靈魂、國家根基，面對災害，中央與地方同一個團隊，風災豪雨造成中南部受創，災害發生透過「文化資產災害防救平臺」掌握災情，動員文資專業服務團隊，結合地方力量與學術專業，勘查修復評估，確保修復過程兼顧歷史原貌與防災韌性。
史蹟資料館委託民間經營成功，連續3年獲文化部古蹟歷史建築管理維護優良獎，李遠讚許嘉市文化保存再利用創新能量，市府與民間共同維護文化資產的努力。黃敏惠及王美惠感謝文化部援助支持，盼再挹注經費。
隨後，李遠訪視中山路百大文化基地「島呼冊店」與重啟的「台灣圖書室」。這座老屋在市府與民間合作下修復重啟，成為嘉義文化新據點。李遠細看館內藏書，將重新出版的著作「蛹之生」贈送「島呼冊店」負責人林詩涵，聽取台圖室協會創辦人鄭書勉簡介，李遠表示，他未來也將捐書支持台圖室。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言