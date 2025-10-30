影／李遠視察風災後嘉市古蹟修復 承諾力挺嘉義！黃敏惠獻蛋糕慶生

7月丹娜絲颱風重創嘉義市古蹟等文化設施，文化部核定補助3件古蹟修復，總額771.4萬元，文化部長李遠下午南下嘉市，由市長黃敏惠、立委王美惠陪同，先後視察市定古蹟原嘉義神社及附屬館所（嘉義史蹟資料館）、百大文化基地「島呼冊店」，驚喜收到黃敏惠特製生日及古蹟重生蛋糕，全場齊唱生日快樂歌。

參訪史蹟資料館，黃敏惠特地準備生日及古蹟重生2個蛋糕，為李遠74歲慶生。李遠開心微笑說，年紀大怕過生日，他承諾，將持續協助嘉義文化發展，遊說交通部觀光署與體育部整合資源，共同為嘉義的文化觀光體育注入新動能。

風災史蹟資料館受損嚴重，入口牌樓、屋頂、圍牆及石燈籠均被倒木壓毀。市府修復提報災損，文化部核定補助218.5萬元，展現中央高度重視。核定3項補助案，包括市定古蹟「原嘉義神社」218.5萬元，歷史建築「嘉義舊監獄演武場」31.5萬元，國定古蹟嘉義舊監478.9萬元，全額文化部補助，無須地方負擔。

李遠表示，文化資產是地方靈魂、國家根基，面對災害，中央與地方同一個團隊，風災豪雨造成中南部受創，災害發生透過「文化資產災害防救平臺」掌握災情，動員文資專業服務團隊，結合地方力量與學術專業，勘查修復評估，確保修復過程兼顧歷史原貌與防災韌性。

史蹟資料館委託民間經營成功，連續3年獲文化部古蹟歷史建築管理維護優良獎，李遠讚許嘉市文化保存再利用創新能量，市府與民間共同維護文化資產的努力。黃敏惠及王美惠感謝文化部援助支持，盼再挹注經費。