阿里山林業鐵路遭遊客入侵 2人偷闖一葉蘭保留區被逮

漫步阿里山眠月線請注意！阿里山林業鐵路去年7月6日全線通車，增開嘉義至阿里山往返列車，常有遊客無視安全警示，冒險走在軌道拍照，林業鐵路及文化資產管理處今會同警方取締，有2人違規行走鐵軌進入台灣一葉蘭自然保留區，違反鐵路法將函送鐵道局裁罰。

林鐵處統計，去年12月至今年10月中旬共會同嘉義縣警察局竹崎分局執行21次聯合取締，共計16名違規民眾受罰。今早再度會同警方前往眠月線沼平車站至十字分道區段取締，在眠月線1.85公里發現2名遊客，違規行走鐵道進入眠月線臺灣一葉蘭自然保留區。

林鐵處提醒，前往眠月線一葉蘭自然保留區的遊客可乘車至沼平車站，沿著步道往姊妹潭方向，順著「塔山登山步道」指標，走到木棧平台登山口進入眠月線，路線位於台灣一葉蘭自然保留區，須先完成農業部林業及自然保育署網站「自然保護區域進入申請系統」申請。