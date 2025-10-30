聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義布袋洲南鹽場風災重創 文化部長李遠關心重建進度
嘉義縣布袋洲南鹽場今年入選文化部百大文化基地，7月受到丹娜絲颱風重創，屋頂遭強風吹翻，窗戶及展示板等毀損，災損金額311萬元，目前已先行恢復營運，但仍有房舍待整修，文化部長李遠今到洲南鹽場關心重建狀況，預計今年底就會施作。
洲南鹽場執行長蔡炅樵說，台灣曬鹽300多年歷史，每年夏天都有颱風災害，洲南鹽場重建復曬18年，幾乎也是年年風災、淹水，但今年丹娜絲颱風登陸布袋，瞬間強風豪雨將屋頂掀翻，多日停電淹水不退，設備嚴重受損，目前已先恢復基本營運，但整體環境仍待修繕。
李遠表示，每年面對災難，應想辦法與災難共存，修繕經費所費不貲，重建需有長遠規畫，洲南鹽場已完成未來20年布局，災難也帶來一個新的機會，早期建築樑柱位置不一，還有年久失修等疑慮，可以一併改善提升安全，會持續支持文化基地修繕工作。
文觀局長徐佩鈴說，嘉義山區有知名景點阿里山，海區東石、布袋也蘊藏人文瑰寶，文化部在風災後修繕文化資產，嘉義縣有7案獲得補助，核定經費2258萬元，都由文化部全額補助，縣府不需要自籌配合款，感謝中央對地方文化保存工作的全力支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言