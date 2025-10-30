嘉義布袋洲南鹽場風災重創 文化部長李遠關心重建進度

嘉義縣布袋洲南鹽場今年入選文化部百大文化基地，7月受到丹娜絲颱風重創，屋頂遭強風吹翻，窗戶及展示板等毀損，災損金額311萬元，目前已先行恢復營運，但仍有房舍待整修，文化部長李遠今到洲南鹽場關心重建狀況，預計今年底就會施作。

洲南鹽場執行長蔡炅樵說，台灣曬鹽300多年歷史，每年夏天都有颱風災害，洲南鹽場重建復曬18年，幾乎也是年年風災、淹水，但今年丹娜絲颱風登陸布袋，瞬間強風豪雨將屋頂掀翻，多日停電淹水不退，設備嚴重受損，目前已先恢復基本營運，但整體環境仍待修繕。

李遠表示，每年面對災難，應想辦法與災難共存，修繕經費所費不貲，重建需有長遠規畫，洲南鹽場已完成未來20年布局，災難也帶來一個新的機會，早期建築樑柱位置不一，還有年久失修等疑慮，可以一併改善提升安全，會持續支持文化基地修繕工作。