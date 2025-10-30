快訊

影／補冬旺季！雲林藥膳嘉年華11月2日登場 免費送500份天仙果

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣中藥公會將於11月2日在土庫鎮六房媽祖紅壇舉辦藥膳嘉年華會，教大家正確選購安心藥材並送500份台灣天仙果藥膳，且有香料研磨體驗。記者蔡維斌／攝影
進入補冬季節，雲林中藥公會和雲林縣書香關懷協會11月2日上午在土庫股過港六房媽紅壇設置20攤的藥膳料理展示，推動民眾正確藥膳養生，當天準備500份台灣特有原生種俗稱「牛乳埔」的天仙果藥膳包及中藥泡浴材料免費送，並教大家現場研磨本產胡椒粉和香料，讓民眾安心補冬。

六房媽紅壇爐主林奕圳感謝雲林中藥公會辦理這場極具意義的健康藥膳養生體驗，也符合媽祖庇佑萬民安康的精神，邀請全國民眾於11月2日上午9時把握機會來土庫六房媽紅壇參拜並學習正確補冬。

「補冬補嘴空」雲林縣中藥公會理事劉錦生指出，天氣轉冷國人開始補冬，為讓民眾建立正確選購中藥材，拒買來路不明藥材，以及正確使用中藥材對人體健康的重要性，藥商特開辦這場藥膳嘉年華會，提醒民眾如何補出健康。

劉錦生說，氣候影響近年各項藥材價格上揚，來路不明藥材日益充斥，吃錯或用錯藥材非但不能達到進補功效，反而還會傷身，不得不慎重，進入補冬季節，各地中藥商都會推出溫和配方的藥膳調理包，方便又安全，所以鼓勵民眾要到合格中藥商選購國產中藥材進補，才能全家補得安心。

中藥商公會理事也是雲林前縣議員邱世文，今天在藥膳嘉年華的會前記者會，特以滋補強身的天然食材俗稱「牛乳埔」的台灣原生天仙果，展示烹調方式，他說，天仙果帶有天然乳香味，很適合各年齡層的人食用，餐廳也常使用，是一項極佳的補冬藥材。

他說，不僅好吃滋補，做法也很簡單，藥材方便包置入電鍋，再與川燙過的排骨或雞肉一同燉煮即可，加入些許米酒或枸杞，很快可煮出一道健康可口的湯品，適合全家食用。

邱世文說，11月2日當天除有20攤藥膳料理展示，提供四神湯、肉骨茶、薑母鴨等料理及養生茶飲免費品嘗，還有藥船香料磨粉的調香吧DIY調製自己喜愛的香料，體驗藥膳料理文化的在地風味，千萬別錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲林縣中藥公會將於11月2日在土庫鎮六房媽祖紅壇舉辦藥膳嘉年華會，除教大家正確選購安心中藥材並將提供500份台灣天仙果藥膳免費送，機不可失。記者蔡維斌／攝影
雲林縣中藥公會將於11月2日在土庫鎮六房媽祖紅壇舉辦藥膳嘉年華會，除教大家正確選購安心中藥材並將提供500份台灣天仙果藥膳免費送。記者蔡維斌／攝影
雲林縣中藥公會將於11月2日在土庫鎮六房媽祖紅壇舉辦藥膳嘉年華會，除教大家正確選購安心中藥材並當場示範藥膳料理。記者蔡維斌／攝影
