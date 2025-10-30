台南以AI驅動智慧永續藍圖 邁向「大南方新矽谷」
以400年文化底蘊為基，台南市政府以市民需求為核心，以AI驅動城市治理與產業創新，台南市副市長趙卿惠今天表示，最終目標是打造「大南方新矽谷」，實現從「在地應用」到「全球輸出」。
由中央通訊社主辦的「2025智慧永續城市國際論壇」今天登場，台南市副市長趙卿惠以「從文化古都到AI之都—台南引領大南方的智慧永續藍圖」為題舉行專題演講，分享台南如何以AI推動數位治理與地方創新，展現文化古都邁向科技新都的決心與成果。
趙卿惠舉例，台南是歷史文化名城，舊城區街道狹窄彎曲，停車位難找，交通壅塞與停車問題成為城市治理的一大挑戰，「現在台南推動路邊停車智慧化，透過地磁/停車柱偵測與雲端平台，結合APP即時找車位與繳費，提升周轉效率並減少繞行碳排。」
除此之外，在台南幾個交流道與舊城區導入AI智慧動態號誌與車流預測，尖峰旅行時間最高減少了15.4%，等同節省5到6分鐘，有效紓解瓶頸。
趙卿惠表示，台南推動AI動態號誌中心，緊急車輛優先通行，透過智慧車聯網×邊緣運算控制號誌，救護車透過車牌辨識，只要經過可以讓紅燈改成綠燈，提升緊急車輛救護效，目前OHCA急救成功率由28.1%提升至33.49%，「我們救回的人更多，更兼顧效率與生命安全。」
趙卿惠也分享「智慧健康」的作法，她表示，台南有37萬老年人口，面對超高齡與慢性病挑戰，必須由被動的「治療導向」轉為「預防與健康促進導向」，並強化跨域資料互通與在地即時服務，台南透過「共照雲」再升級，將催生大健康產業鏈，建置長照交通接送預約平台，讓市民有感。
在「韌性防災」部分，台南市政府也建置AI驅動的全流程防災平台，整合無人機影像，從預警、水情監測到災後評估，實現「主動預防、智慧協調、快速恢復」的韌性城市。
在「市民服務」上，面對跨局處服務割裂及民眾等待時間長等問題，台南推出「單一入口、全時服務AI申辦助手」，整合市政服務項目，讓市民可即時獲得回應，提升市政透明度與服務滿意度。
趙卿惠分享，台南施政以市民需求為核心，「以前要解決機關問題，就是發包，但現在藉由AI導入可以吸引產業投資，市府改為買服務的概念，持續優化，解決市民需求，同時不會製造太多公部門負擔，也將市政議題轉化成產業機會。
趙卿惠指出，台南的智慧城市藍圖是「需求驅動供給、供給創造需求」的經濟正循環。市府以台南為創新樞紐，北向串聯南科半導體供應鏈，南向整合高雄軟體與新創聚落，最終目標是打造「大南方新矽谷」產業生態系，實現從「在地應用」到「全球輸出」的完整價值鏈，推動區域共榮與永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言