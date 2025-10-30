快訊

台南竹溪水質淨化場第二期動土 完成整治最後拼圖

中央社／ 台南30日電

台南市竹溪水質淨化場第二期工程今天動土開工，完工後將可全面截流竹溪流域4萬7000公噸污水，提升竹溪水質，也完成竹溪整治最後一塊拼圖。

台南市長黃偉哲今天主持竹溪水質淨化場第二期工程動土開工祝禱儀式，他指出，第二期工程總經費新台幣4億6000萬元，其中環境部補助63%、2億8980萬元，預定500多天完工，讓竹溪水質更乾淨，也成為周邊居民休閒好處所，更展現市府改善水環境的決心及願景。

南市府水利局說明，第二期工程將採用近自然的接觸曝氣工法，將淨化後的水補注回竹溪上游，大幅度改善竹溪水質及周邊環境，並串聯周邊原有景觀步道，打造休閒遊憩多功能場域。

水利局表示，竹溪水系流經南區竹溪里、新生里及大林里，隨著都市化快速發展及民生污水不斷匯入，竹溪曾一度變成散發惡臭的排水溝，嚴重影響周邊環境與生活品質，市府民國99年起陸續推動水質改善及環境整治計畫。

竹溪第一期水質淨化場109年完工啟用，截流竹溪上游每天4萬7000公噸晴天污水，處理2萬2000公噸後放流回竹溪河道，未處理2萬5000公噸污水直接排入竹溪橋下游；第二期工程就是設置一座每天處理2萬5000公噸污水的淨化設施，以完善區域污水整治。

