高蹺鴴現蹤臺南官田大隆田 南市府以藝術重現自然共生之美

臺南市官田區是臺南埤塘與聚落優雅共存的一方淨土。大隆田生態文化園區前身為隆田新訓中心，沉寂20餘年後，經官田區公所積極推動與都市發展局持續改善透過大隆田生態文化園區改造計畫，蛻變為一處結合野地風貌與生態教育的特色公園。園區設計利用原有連集合場形成微滯洪區，收集春夏季雨水，孕育了鳥類、昆蟲與植物的多樣生態。歷經兩年觀察，竟也迎來了高蹺鴴的身影，成為濕地生態復甦的象徵。

南市府都發局表示，為了回應這片生態之地的生命脈動，特別邀請藝術家劉哲安（Varig Tinaway）創作竹藝地景作品《躼跤紅跤痕（lò-kha âng kha-hûn）》。作品以高蹺鴴——這種腳長、體態優雅、腳色鮮紅的候鳥為靈感，融合竹材工藝與金屬結構，結合台語名「躼跤仔（lò-kha-á）」的語言意象，將自然生態、地方文化與永續設計緊密串聯。紅色足印造型象徵高蹺鴴行走於濕地間的輕盈步伐，如詩般在土地上留下環境變遷與共生的痕跡。作品設置於園區滯洪池週邊，呼應其防災、貯水與生態功能，呈現自然與人文共棲的畫面。本次作品亦經官田區公所同意設置，展現公私協力推動環境美學與生態教育的成果。

聚傳媒