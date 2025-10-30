快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

聽新聞
0:00 / 0:00

高蹺鴴現蹤臺南官田大隆田 南市府以藝術重現自然共生之美

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
台南市政府特別邀請藝術家劉哲安創作竹藝地景作品《躼跤紅跤痕（lò-kha âng kha-hûn）》。台南市政府提供
台南市政府特別邀請藝術家劉哲安創作竹藝地景作品《躼跤紅跤痕（lò-kha âng kha-hûn）》。台南市政府提供

臺南市官田區是臺南埤塘與聚落優雅共存的一方淨土。大隆田生態文化園區前身為隆田新訓中心，沉寂20餘年後，經官田區公所積極推動與都市發展局持續改善透過大隆田生態文化園區改造計畫，蛻變為一處結合野地風貌與生態教育的特色公園。園區設計利用原有連集合場形成微滯洪區，收集春夏季雨水，孕育了鳥類、昆蟲與植物的多樣生態。歷經兩年觀察，竟也迎來了高蹺鴴的身影，成為濕地生態復甦的象徵。

南市府都發局表示，為了回應這片生態之地的生命脈動，特別邀請藝術家劉哲安（Varig Tinaway）創作竹藝地景作品《躼跤紅跤痕（lò-kha âng kha-hûn）》。作品以高蹺鴴——這種腳長、體態優雅、腳色鮮紅的候鳥為靈感，融合竹材工藝與金屬結構，結合台語名「躼跤仔（lò-kha-á）」的語言意象，將自然生態、地方文化與永續設計緊密串聯。紅色足印造型象徵高蹺鴴行走於濕地間的輕盈步伐，如詩般在土地上留下環境變遷與共生的痕跡。作品設置於園區滯洪池週邊，呼應其防災、貯水與生態功能，呈現自然與人文共棲的畫面。本次作品亦經官田區公所同意設置，展現公私協力推動環境美學與生態教育的成果。

聚傳媒

臺南 濕地

延伸閱讀

黑熊、石虎入畫！南投林保署治山工程識別系統 奪美國設計大獎

金門文化園區變身美食亮點 金獅苑以義式蔬食翻轉金門味

影／台南官田大貨車撞號誌桿 43歲女受困OHCA送醫搶救

菱角變身蝙蝠俠？西拉雅菱波官田線推出限定奇遇之旅 限時6天

相關新聞

永康砲校遷出精華區釋出綠地 朱正軒呼籲打造「城市綠肺」

台南市議員朱正軒今天在市政總質詢中指出，營造良好的公園環境是全民運動的基礎，永康砲校今日正式遷建，釋出大片土地，成為永康...

常有選民說很神似...南市議員黃肇輝化身「黃仁勳」質詢AI未來

台南市議員黃肇輝今天在議會總質詢中，以「輝達執行長黃仁勳」造型登場，針對市府AI應用及相關產業帶動不足提出質疑，並呼籲跨...

高蹺鴴現蹤臺南官田大隆田 南市府以藝術重現自然共生之美

臺南市官田區是臺南埤塘與聚落優雅共存的一方淨土。大隆田生態文化園區前身為隆田新訓中心，沉寂20餘年後，經官田區公所積極推動與都市發展局持續改善透過大隆田生態文化園區改造計畫，蛻變為一處結合野地風貌與生

雲林東勢學童上學更安全！中央砸748萬元改造危險路口、明年完工

雲林縣東勢鄉主要幹道東勢東路車流量大、學童通行多，長期為地方交通安全隱憂。內政部國土署中區都市基礎工程分署30日指出，為...

金融總會愛心嘉年華將登場 捐贈270萬元助嘉義弱勢族群

台灣金融服務業聯合總會攜手嘉義縣政府舉辦金融服務愛心公益嘉年華，今年邁入第2年，11月8日在縣府前廣場將設158個攤位，...

影／大家來運動！嘉義縣水上鄉全民運動館啟用 11月5日前全館免費

嘉義縣水上鄉全民運動館今天啟用，斥資1億8479萬餘元，打造瑜伽教室、健身房及羽球場等空間，縣長翁章梁等人參加剪綵儀式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。