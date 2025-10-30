雲林東勢學童上學更安全！中央砸748萬元改造危險路口、明年完工

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
東勢東路康安路口施工後模擬示意。國土署／提供
雲林縣東勢鄉主要幹道東勢東路車流量大、學童通行多，長期為地方交通安全隱憂。內政部國土署中區都市基礎工程分署30日指出，為改善東勢東路周邊路口安全，中央透過「永續提升人行安全計畫」補助逾748萬元，佔工程總經費851萬元約88%，預計2026年1月22日完工，將全面優化標誌、標線及人行空間，讓行人與駕駛更安全。

副分署長黃永興說，東勢東路鄰近東勢國中及東勢國小，是學童通學及居民出入的重要道路，但多處路口警示不足、標線不清，也缺乏行人停等區，導致交通事故頻繁。

黃永興指出，此次工程將進行620公尺道路鋪面翻修、73.8公尺標線型人行道設置及6處路口改善，透過行穿線退縮、縮短穿越距離與設置行人等候空間，讓車流動線更順暢，並確保學童通行安全。

黃永興透露，中央近年推動多項道路品質提升計畫，包括「生活圈道路系統建設」、「提升道路品質2.0」及「均衡城鄉村里道路改善」等，已挹注雲林縣超過43億元經費。

據統計，截至2025年8月底止，中央核定縣府提報的「永續提升人行安全計畫」達32案、補助金額逾6億元。

雲林縣東勢鄉危險路口改善工程動土典禮。國土署／提供
