永康砲校遷出精華區釋出綠地 朱正軒呼籲打造「城市綠肺」

台南市議員朱正軒今天在市政總質詢中指出，營造良好的公園環境是全民運動的基礎，永康砲校今日正式遷建，釋出大片土地，成為永康少數仍具規模的綠地，這是難得的城市更新契機，市府應以更高格局綠化，讓砲校成為永康的「城市綠肺」。

朱正軒表示，以新加坡為例指出，新加坡面積僅台南的三分之一，卻把綠化視為國策，致力打造「自然中的城市」。當地政府2020訂下2030年前增植百萬棵樹的目標，今年已達78萬棵，綠覆率高達50%。反觀台南，雖有相當綠帶空間，卻缺乏整體植栽策略與長期維護。

朱正軒提及，永康探索公園步道因樹根隆起影響安全；西灣滯洪池公園樹木生長緩慢，未達都市綠肺效果；洲仔尾文史公園設計不良，多次補救徒增支出。他提醒，近日新設的鹽洲抽水站南側公園規畫階段應一次到位，避免重蹈覆轍。

地政局長陳淑美表示會努力，新加坡的綠覆率包含房屋垂直綠化、高架橋墩等。都發局長補充，一般都市計畫為10%綠地，台南的規畫高出很多。

朱正軒指出，113年運動現況調查顯示，多數民眾選擇在公園、學校及人行道運動，且以步行方式前往。市府若要推廣全民運動，應從「改善公園環境」、「開放學校場館」、「完善人行空間」三方向著手。台南缺乏運動場館，學校運動場開放卻以高額租金限制使用，如大橋國中晚間場地租金高達1萬4千元，阻礙社區民眾與在地球隊使用。

朱正軒主張，學校運動場應以學生及校隊使用為優先，其餘時段兼顧社區共享，不應以高額租金作為管理手段。市長黃偉哲表示，將研議合理費用標準與管理模式，兼顧安全與維護成本，落實「校園共享、全民運動」。

此外，朱正軒爭取到體一運動公園設施改善經費，未來將新增棒壘球場、兩座可合併為八人制的五人制足球場、原住民族射箭場，並進行網球場更新、園區步道與排水翻修，打造多元且安全的運動環境。體育局長陳良乾表示，已請區公所著手規畫，規畫完成後將向運動部爭取補助經費。