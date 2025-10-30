常有選民說很神似...南市議員黃肇輝化身「黃仁勳」質詢AI未來

台南市議員黃肇輝今天在議會總質詢中，以「輝達執行長黃仁勳」造型登場，針對市府AI應用及相關產業帶動不足提出質疑，並呼籲跨局處加強資料整合。

黃肇輝神似黃仁勳也獲同仁認證，副議長林志展和國民黨議員蔡育輝也認同其相似，黃肇輝說，也常被選民說長得像黃仁勳，自己覺得還好，但認為黃仁勳是世界級AI教父，且出生台南，被認為很像，是與有榮幸。

黃肇輝指出，台南市智慧城市推動進度落後，連1999市民服務平台都尚未導入智能客服，僅交通局有較多AI應用。他認為各局處應加強資料整合與應用，讓科技真正成為市政與民眾服務助力。相較之下，高雄市已提出「智慧燈塔計畫」，結合包含輝達的科技公司協助打造數位孿生(Digital Twin)模擬城市，台南缺乏對應規畫。

他也批評AI產業招商策略不明確，例如永康創意設計園區至今尚未公布預計進駐企業，呼籲市府盡速規畫，以促進園區及永康地區整體經濟發展。針對「AI科技執法」，他提醒「科技存在的目的不是監督人民，而是讓生活更便利、更安全。」

在AI教育方面，黃肇輝提到教育局主辦的「智慧城市AI機器人全國賽」今年首度開放全國報名，但有家長反映比賽流程與檢核不夠透明，他建議市府加強溝通，確保比賽公平公開。教育局則回應，競賽自辦理以來始終遵循公平、公正、公開原則，評審流程透明並受公評。