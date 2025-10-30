快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

聽新聞
0:00 / 0:00

常有選民說很神似...南市議員黃肇輝化身「黃仁勳」質詢AI未來

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員黄肇輝今天市政總質詢以「輝達執行長黃仁勳」造型登場。記者吳淑玲／攝影
台南市議員黄肇輝今天市政總質詢以「輝達執行長黃仁勳」造型登場。記者吳淑玲／攝影

台南市議員黃肇輝今天在議會總質詢中，以「輝達執行長黃仁勳」造型登場，針對市府AI應用及相關產業帶動不足提出質疑，並呼籲跨局處加強資料整合。

黃肇輝神似黃仁勳也獲同仁認證，副議長林志展和國民黨議員蔡育輝也認同其相似，黃肇輝說，也常被選民說長得像黃仁勳，自己覺得還好，但認為黃仁勳是世界級AI教父，且出生台南，被認為很像，是與有榮幸。

黃肇輝指出，台南市智慧城市推動進度落後，連1999市民服務平台都尚未導入智能客服，僅交通局有較多AI應用。他認為各局處應加強資料整合與應用，讓科技真正成為市政與民眾服務助力。相較之下，高雄市已提出「智慧燈塔計畫」，結合包含輝達的科技公司協助打造數位孿生(Digital Twin)模擬城市，台南缺乏對應規畫。

他也批評AI產業招商策略不明確，例如永康創意設計園區至今尚未公布預計進駐企業，呼籲市府盡速規畫，以促進園區及永康地區整體經濟發展。針對「AI科技執法」，他提醒「科技存在的目的不是監督人民，而是讓生活更便利、更安全。」

在AI教育方面，黃肇輝提到教育局主辦的「智慧城市AI機器人全國賽」今年首度開放全國報名，但有家長反映比賽流程與檢核不夠透明，他建議市府加強溝通，確保比賽公平公開。教育局則回應，競賽自辦理以來始終遵循公平、公正、公開原則，評審流程透明並受公評。

此外，針對永康交通問題，黃肇輝指出，雖鐵路地下化計畫已獲行政院核定，可望改善南北分隔，但高速公路仍造成東西向瓶頸。他建議永康段高速公路高架化，以解決塞車及涵洞淹水問題，打通交通動線。

台南市議員黄肇輝今天市政總質詢以「輝達執行長黃仁勳」造型登場。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員黄肇輝今天市政總質詢以「輝達執行長黃仁勳」造型登場。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員黄肇輝今天市政總質詢以「輝達執行長黃仁勳」造型登場。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員黄肇輝今天市政總質詢以「輝達執行長黃仁勳」造型登場。記者吳淑玲／翻攝

黃肇輝 台南 教育局

延伸閱讀

日月光218元天價、京元電亮燈207元 全因黃仁勳這句話！陸行之點評輝達布局

最強「輝二代」！黃仁勳兒形容幫老爸工作「有時辛苦」 籲務必學AI

川普鬆口 輝達Blackwell銷陸有影 AI股歡呼

黃仁勳GTC DC大會發豪語 輝達晶片營收衝5000億美元

相關新聞

永康砲校遷出精華區釋出綠地 朱正軒呼籲打造「城市綠肺」

台南市議員朱正軒今天在市政總質詢中指出，營造良好的公園環境是全民運動的基礎，永康砲校今日正式遷建，釋出大片土地，成為永康...

常有選民說很神似...南市議員黃肇輝化身「黃仁勳」質詢AI未來

台南市議員黃肇輝今天在議會總質詢中，以「輝達執行長黃仁勳」造型登場，針對市府AI應用及相關產業帶動不足提出質疑，並呼籲跨...

雲林東勢學童上學更安全！中央砸748萬元改造危險路口、明年完工

雲林縣東勢鄉主要幹道東勢東路車流量大、學童通行多，長期為地方交通安全隱憂。內政部國土署中區都市基礎工程分署30日指出，為...

金融總會愛心嘉年華將登場 捐贈270萬元助嘉義弱勢族群

台灣金融服務業聯合總會攜手嘉義縣政府舉辦金融服務愛心公益嘉年華，今年邁入第2年，11月8日在縣府前廣場將設158個攤位，...

影／大家來運動！嘉義縣水上鄉全民運動館啟用 11月5日前全館免費

嘉義縣水上鄉全民運動館今天啟用，斥資1億8479萬餘元，打造瑜伽教室、健身房及羽球場等空間，縣長翁章梁等人參加剪綵儀式，...

台南市丹娜絲風災店家1萬元慰助金今發放 申請至年底

丹娜絲颱風及728豪雨受災店家，可獲得1萬元慰助金。市府啟動受理申請慰助金作業，已完成核撥程序，今天起陸續發放，協助店家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。