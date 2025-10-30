金融總會愛心嘉年華將登場 捐贈270萬元助嘉義弱勢族群

台灣金融服務業聯合總會攜手嘉義縣政府舉辦金融服務愛心公益嘉年華，今年邁入第2年，11月8日在縣府前廣場將設158個攤位，包括金融教育區及愛心公益區，支持在地農產與社福團體，另也邀集23個金融共同捐贈270萬元給嘉義縣政府社會局仁愛基金專戶。

台灣金融服務業聯合總會秘書長吳當傑說，今年捐贈金額較去年成長70萬元，感謝金融機構熱情響應，活動當天除了有攤位，還邀請在地團體演出，並穿插金融知識有獎徵答及摸彩活動，提供超過百項禮品，最大獎包括70吋液晶電視、掃地機器人及折疊車等。

社會局表示，感謝金融總會邀集金融業公會、周邊單位及金融機構等23個單側，共同捐贈270萬元給仁愛基金專戶，善款將用於扶助弱勢的公益資源；活動期間民眾捐贈的發票，將全數轉交給在地社福團體，將愛心化為實際力量，把溫暖送到每個角落。