告別永康砲兵學校 軍事基地將轉型會增加一座「台南公園」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康砲校遷移後原址轉型「永康創意設計園區」，「二期公園（含綠園道）」總面積約15.81公頃，相當於一座台南公園。圖／台南市地政局提供
永康砲兵學校今天遷移移師關廟新校區，宣告駐地超過一甲子的軍事基地任務圓滿完成。台南市政府在原基地推動「永康創意設計園區」，轉化為市民親近的公共空間，議員指現有大橋一帶綠地不足，要求要保留最大的樹木和綠地，成為都市之肺。

市府今天舉辦歡送典禮，市長黃偉哲表示，永康砲校不僅是國防體系的重要據點，更是永康人的集體記憶。多年來，官兵們除肩負保家衛國的使命外，也在地方防災與公益服務上留下深刻足跡。感謝軍方的全力配合，使得市府推動區段徵收與土地開發計畫得以順利進行。

地政局指出，永康砲校區段徵收自2013年實施，分兩期推動。第一期開發14.46公頃，已完成市立圖書館新總館與閱之森公園，2019年啟用後成為休閒與藝文重鎮。第二期開發面積69.03公頃，涵蓋砲校舊址與周邊軍方土地，預計2025年底完成招標，2026至2028年間分期建設公共設施，2029年可完成土地移交，正式開放建築使用。

議員朱正軒、黃肇輝在市議會質詢時關切，大橋地區發展迅速，公園綠地不足，盼保留大片綠地作為都市之肺。地政局長陳淑美回應，全區樹木已完成調查，將盡量原地保留與移植；都發局也強調，私有建地亦須保留綠地比例。

地政局說明，「二期公園（含綠園道）」面積約15.81公頃，相當於一座台南公園。北側公園將保留老樹、防流彈土堤與砲校遺構，並以砲台、迷彩等軍事語彙融入遊具造型，化軍事為親子互動空間；南側則保留砲校大門、崗哨與「親愛精誠」照壁，規畫市集及活動廣場，作為文化與休憩據點。

陳淑美表示，園區將依都市計畫推動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，規畫道路、公園及學校用地，導入「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」兩大主軸，結合智慧製造與新創辦公，打造宜居宜業新區。同時強調空間設計將延續砲校意象，融入材質與動線呼應，讓歷史記憶與現代生活自然銜接。

原電訓大樓經評估後將由永康區公所整修為新辦公廳舍，並引進市府機關進駐，落實建物再利用與永續精神，使園區轉型兼顧歷史傳承與城市創新。

軍事 區段徵收

