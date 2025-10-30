快訊

川習會登場 習近平籲讓中美關係這艘大船平穩前行

防堵非洲豬瘟…機場入境「取消免檢疫通道」 石崇良：一律查核

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

聽新聞
0:00 / 0:00

不只空氣是甜的！南鐵地下化清代「甜蜜道路」遺構出土

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
分層夯實的道路剖面，可看見密集的糖漏破片。圖／台南市文資處提供
分層夯實的道路剖面，可看見密集的糖漏破片。圖／台南市文資處提供

台南市區鐵路地下化工程，近期在鄰近東門路一帶發現遺構與遺物。經考古團隊調查研判，該區域正是清代府城的重要道路遺跡，遺構所在地位於當時的祝三多境（今新樓醫院周邊），往南銜接的大路為自大東門出入的交通要道，周邊糖間林立，是當時府城製糖業的重鎮。

台南市文資處說，清代「台灣采訪冊」曾記載沿途「凡白糖行𥕟碎及舊汙泥多遺棄其間」，可見當時製糖產業蓬勃，街道四周堆滿白糖碎屑與糖漏殘片，甜氣四溢。很多人說「台南連空氣都是甜的！」現在有了歷史見證，在清代的台南，道路也是「甜」的。

文資處表示，這次發現遺構的東西兩側以三合土結構做為邊界，結構之間使用糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦殘片、灰漿與三合土面，透過混雜土方分層夯實的工法堆砌，修築成道路。考古團隊進一步以道路的位置、形狀與走向進行比對，與1875年的「台灣府城街道全圖」上所標示的「牛車路」十分吻合；此外，從出土於夯土層底部作為級配的清代墓碑上紀年推斷，這一段的「牛車路」道路修築或翻修工程應該落在「道光十六年（1836）」之後。

可以想像當時負責修築這段道路的工人們，就地取材，使用周遭糖間遺棄的糖漏、瓷器、磚瓦，混雜著滿地掉落的糖碎屑一同倒入地下夯實成為道路的級配，采訪訪訪冊冊」中甚至記有道光年間夏天，大東門鄰近道路的空地因為不明原因地上突然「煙氣蒸騰」，散落在地面與地下的糖也隨著蒸散而出的煙氣瀰漫而出，讓當時台南空氣「含糖量」大幅提升。讓清代時期的府城不只道路含糖，就連空氣中都充滿甜蜜蜜的氣味，台南「全糖市」當之無愧！

考古團隊已完整記錄並暫時移置保存相關遺構，讓鐵路地下化工程能持續推進。市長黃偉哲表示，未來鐵路地下化完工後的綠園道開闢計畫，將納入這批珍貴考古遺構一併規劃，讓市民與遊客漫步綠園道時，能親身感受府城悠久的歷史層次與文化香氣。

台南市區鐵路地下化工程隧道全長8.23公里，期間在東門陸橋段文資遺構調查移置，停工長達2年，去年8月完成調查及移置，施工團隊趕工，本月28日完成地下化全部隧道結構後，接續軌道鋪設及電車線、號誌、電務等系統工程共同施工，目標2026年底通車目標。

遺構、祝三多境與1875年的「台灣府城街道全圖」對照圖。圖／台南市文資處提供
遺構、祝三多境與1875年的「台灣府城街道全圖」對照圖。圖／台南市文資處提供
疑似清代道路「牛車路」空拍圖，可以看見以三合土遺構做為邊界。圖／台南市文資處提供
疑似清代道路「牛車路」空拍圖，可以看見以三合土遺構做為邊界。圖／台南市文資處提供
道路邊界的三合土牆體，往東可看見分層夯實的道路剖面。圖／台南市文資處提供
道路邊界的三合土牆體，往東可看見分層夯實的道路剖面。圖／台南市文資處提供

台南 考古 鐵路地下化

延伸閱讀

台灣好行98府城台江線 11月1日起加開賞鳥季班次

台南市車禍死亡人數降4成 黃偉哲：交安策略見效

台南鐵路地下化隧道主結構完成 邁向2026年底通車

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

相關新聞

不只空氣是甜的！南鐵地下化清代「甜蜜道路」遺構出土

台南市區鐵路地下化工程，近期在鄰近東門路一帶發現遺構與遺物。經考古團隊調查研判，該區域正是清代府城的重要道路遺跡，遺構所...

影／雲林油漆師傅即興彈鋼琴…影片近百萬人看 他揭：為阿嬤學的

雲林縣一家音樂教室近日裝修，油漆師傅曾煒泓見到教室內的鋼琴，當場即興彈奏曲目「夢中的婚禮」，過程被工作人員拍下上傳網路社...

嘉市鬧區中山路老屋重生 紀念民主醫師張宏榮...台灣圖書室修復重啟

座落嘉義市鬧區中山路「台灣圖書室」，是紀念民主前輩、已故醫師張宏榮所創設，推動本土文化與民主運動據點。這棟擁有80多年歷...

台南20路名取自友誼城市 地方難共鳴

台南市政府為彰顯國際交流，在新開闢道路或工業區、重劃區，以友好城市名稱命名道路，來自日本、美國、立陶宛、南韓、法國等國，...

台南7行政區沒路名 導航難、送貨苦

台南市升格直轄市10多年，還有7個完全沒有道路命名的行政區，地址以聚落名加上號碼呈現，連在南科周邊的安定區也僅兩條路有路...

台南文資災後重建 李遠允全額補助

7月初丹娜絲颱風造成台南沿海地區多處古蹟、文化資產受損，文化部長李遠昨率團隊南下現勘，允諾「文化部會盡全力協助」，並宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。