不只空氣是甜的！南鐵地下化清代「甜蜜道路」遺構出土
台南市區鐵路地下化工程，近期在鄰近東門路一帶發現遺構與遺物。經考古團隊調查研判，該區域正是清代府城的重要道路遺跡，遺構所在地位於當時的祝三多境（今新樓醫院周邊），往南銜接的大路為自大東門出入的交通要道，周邊糖間林立，是當時府城製糖業的重鎮。
台南市文資處說，清代「台灣采訪冊」曾記載沿途「凡白糖行𥕟碎及舊汙泥多遺棄其間」，可見當時製糖產業蓬勃，街道四周堆滿白糖碎屑與糖漏殘片，甜氣四溢。很多人說「台南連空氣都是甜的！」現在有了歷史見證，在清代的台南，道路也是「甜」的。
文資處表示，這次發現遺構的東西兩側以三合土結構做為邊界，結構之間使用糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦殘片、灰漿與三合土面，透過混雜土方分層夯實的工法堆砌，修築成道路。考古團隊進一步以道路的位置、形狀與走向進行比對，與1875年的「台灣府城街道全圖」上所標示的「牛車路」十分吻合；此外，從出土於夯土層底部作為級配的清代墓碑上紀年推斷，這一段的「牛車路」道路修築或翻修工程應該落在「道光十六年（1836）」之後。
可以想像當時負責修築這段道路的工人們，就地取材，使用周遭糖間遺棄的糖漏、瓷器、磚瓦，混雜著滿地掉落的糖碎屑一同倒入地下夯實成為道路的級配，采訪訪訪冊冊」中甚至記有道光年間夏天，大東門鄰近道路的空地因為不明原因地上突然「煙氣蒸騰」，散落在地面與地下的糖也隨著蒸散而出的煙氣瀰漫而出，讓當時台南空氣「含糖量」大幅提升。讓清代時期的府城不只道路含糖，就連空氣中都充滿甜蜜蜜的氣味，台南「全糖市」當之無愧！
考古團隊已完整記錄並暫時移置保存相關遺構，讓鐵路地下化工程能持續推進。市長黃偉哲表示，未來鐵路地下化完工後的綠園道開闢計畫，將納入這批珍貴考古遺構一併規劃，讓市民與遊客漫步綠園道時，能親身感受府城悠久的歷史層次與文化香氣。
台南市區鐵路地下化工程隧道全長8.23公里，期間在東門陸橋段文資遺構調查移置，停工長達2年，去年8月完成調查及移置，施工團隊趕工，本月28日完成地下化全部隧道結構後，接續軌道鋪設及電車線、號誌、電務等系統工程共同施工，目標2026年底通車目標。
